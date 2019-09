Poginuo pred suprugom: 'Ivica i Martina bili su puni planova...'

Nema meni moga Ive, bio mi je sve moje, plakala je u Gradcu baka za svojim unukom koji je poginuo u petak navečer u naletu automobila u Vidovcima nedaleko od Požege.

Hrvatski vojnik Ivica Zeba (27) i njegova supruga Martina bili su u petak navečer u Dervišagi kod rodbine. Nakon što su se oprostili s domaćinima, sjeli su na bicikle i krenuli doma. Samo nekoliko minuta kasnije, dok su se vozili kroz susjedne Vidovce, u 21.15 sati na njega je naletio Audi kojim je upravljao mladić (19). On je neposredno prije toga nepropisno pretjecao automobil ispred sebe i prešao u suprotni kolnički trak. Na Audiju je biciklista nosio nekoliko desetaka metara. Onda je nesretni Zeba pao na kolnik, a Audi sletio s ceste udarivši u ogradu i parkirani drugi automobil. Nažalost, mladom čovjeku nije bilo pomoći unatoč naporima liječnika, koji su ga pokušali oživiti na mjestu nesreće. Njegovu suprugu Martinu, koja je, nasreću, izbjegla udar automobila, zbrinuli su u jednoj kući. Suprug joj je poginuo pred očima i u velikom je šoku.

Foto: Franjo Lepan 24sata – Ona nije u stanju ništa reći. U velikom je šoku jer pred očima joj je poginuo suprug, s kojim se vjenčala prije godinu i pol dana. Mladi su, imali su bezbroj planova, koji su se u sekundu srušili – kaže Ivičina teta Slavica. Kod nje je dvoje mladih bilo prije nego što su krenuli doma.

- Bio je to uobičajen srdačan susret, kakav je samo mogao biti s njima. Dogovorili smo se da se u subotu za ručak nađemo kod njegove mame, moje sestre, u Gradcu. Nedugo nakon njihova odlaska, nakon samo nekoliko minuta, stradali su. Tuga i bol. Moja sestra je shrvana. Šogor, koji je vozač, strašnu vijest doznao je dok je u kamionu bio na brodu na putu u Švedsku. Vratio se u Njemačku i krenuo avionom za Hrvatsku. Što reći, a ne zaplakati – rekla je teta poginulog mladića.

U dvorištu obiteljske kuće Zeba u Gradcu se okupila rodbina i prijatelji mladog nogometaša. Nisu mogli zaustaviti suze. Majčina mama, mladićeva baka, stajala je ispred svoje kuće, koja je odmah preko puta Ivičinih roditelja, i plakala. Na stupu ulazne kapije je upaljen lampion.

– Bio je pravi prijatelj, spreman pomoći, dati sve do sebe. Teško je povjerovati da u nedjelju nećemo izaći na teren i zaigrati kako je to on samo znao – rekao je jedan od njegovih suigrača iz NK Požega.

Osim nogometa, Ivica Zeba strastveno je volio bicikle. Kad god bi imao priliku, vozio se njime. U kolovozu ove godine biciklom je išao u Međugorje na zavjetnu vožnju u jednom smjeru od oko 400 kilometara.

Ivica je drugi nogometaš s područja Požege koji je u četiri godine poginuo vozeći se na biciklu. Njegov kolega po nogometnoj lopti, a i po poslu, Tomislav Šedevi, hrvatski vojnik iz Požeških Sesveta, poginuo je 20. studenog 2015. godine na putu za Vukovar kad je išao odati počast svim žrtvama poginulim u Gradu heroju. Njega i njegova prijatelja Tomislava Crnjca pokupio je vozač automobila na cesti između Bobote i Klisa. Nažalost, za Tomislava Šedevija to je bilo tragično.