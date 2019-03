Poginuo u padu Cessne pa onda otkrili da je imao dva identiteta

Jordan Aaron (75) bio je šef sushi restorana u američkom Carson Cityju. Antonio Pastini (75) bio je policajac koji se sprijateljio s raznim sumnjivim tipovima. Ovih dana doznalo se da je riječ o istoj osobi.

Jordan (ime s kojim se rodio) ili Antonio koristio je dva imena i dva broja socijalnog osiguranja, a imao je i nekoliko vozačkih dozvola kao i bankovnih računa. Jedna od četiri njegove bivše supruge tvrdi da je to radio kako bi sakrio novac čime je dala naslutiti da je imao problema sa zakonom, piše LA Times.

S dvostrukim identitetom možda bi živio još dugo, ali 3. veljače poginuo je u padu Cessne u Orange Countyju. Osim njega, život je izgubilo još četvero ljudi na koje su dijelovi aviona pali.

Istražitelji su na mjestu nesreće pronašli i policijsku značku. Utvrđeno je tada da Antonio nikad nije bio policajac jer je značka bila ukradena jednom umirovljenom djelatniku policije. No, Antonio je očito jako želio raditi u policiji jer je stalno pričao o toj službi, a u njegovom restorani skupljali su se brojni policajci.

Tvrdio je da je bio istražitelj te da se umirovio nakon 17 godina rada u policiji u Chicagu. Čak je jednom izjavio da je bio marinac u Japanu, ali vojska je to opovrgnula.

Početkom devedesetih, upoznao je Dennisa Hofa, vlasnika legalnih bordela u Nevadi s kojim je prijateljevao sve do smrti.

- Antonio, ti si moj pilot. Najbolji čovjek, čikaški policajac, rekao mu je Hof u čestitki za 72. rođendan.

Pastinijev nećak Gary Willis tvrdi da je njegov ujak bio “pravi policajac”, i da je imao savršeno dobre razloge za promjenu imena. Nije naveo koji su to razlozi, sugerirao je samo kako je ujak želio započeti novi život nakon napuštanja policijskoga posla.

Jordan je 3. veljače sjeo u Cessnu 414A i poletio s aerodroma Fullerton Municipal prema Minden-Tahoeu u Nevadi. Pet minuta nakon polijetanja uletio je u oblak, a onda se zrakoplov prednjim dijelom nagnuo prema dolje, a dok ga je pokušavao ispraviti, otpali su mu rep i lijevo krilo.

