Avantura prepuna akcije stiže u CineStar

Špijun koji me napucao je priča o Audrey (Mila Kunis) i Morgan (Kate McKinnon), dvije najbolje prijateljice koje kreću na međunarodnu avanturu punu akcije nakon što otkriju da je Drew (Justin Theroux), koje je nedavno ostavio Audrey putem SMS poruke, u stvari špijun.

Naoružane samo razumom, Audrey i Morgan bježe preko nekoliko europskih glavnih gradova dok ih love vrhunski operativci koji ih žele ubiti ili im pomoći ili oboje. Među njima je šutljivi britanski agent Sebastian Henshaw (Sam Heughan), pretenciozni kreten Topher Duffer (Hasan Minhaj), proračunata špijunska šefica Wendy (Gillian Anderson) i hladnokrvna tinejdžerska ubojica Nadedja (Ivanna Sakhno).

Foto: Hopper Stone Dok pokušavaju preživjeti u visoko oktanskom svijetu pucačine, potjera i smjelih bjegova, dvije najbolje prijateljice ubrzo shvaćaju da ne mogu vjerovati nikome, osim jedna drugoj.

U filmu glume Mila Kunis (Bad Moms, Black Swan), Kate McKinnon (Ghostbusters, Office Christmas Party), Justin Theroux ("The Leftovers"), Sam Heughan ("Outlander"), Gillian Anderson ("American Gods," "The X-Files"), Hasan Minhaj ("The Daily Show") i Ivanna Sakhno (Pacific Rim: Uprising).

Foto: Hopper Stone; SMPSP Špijun koji me napucao režirala je Susanna Fogel (Life Partners) koja je i napisala scenarij zajedno s Davidom Isersonom (“Mad Men,” “Mr. Robot"). Produkciju potpisuju Brian Grazer, Erica Huggins and Karen Lunder iz kompanije Imagine Entertainment. Guy Riedel je izvršni producent. Barry Peterson je snimatelj. Scenograf je Marc Homes. Alex Bovaird je kostimograf. Film je montirao Jonathan Schwartz.

Špijun koji me napucao, u distribuciji Blitz filma, pogledajte u CineStaru i ostalim kinima.

