FOTO: UGROŽENA VRSTA

Pogledajte dirljiv trenutak u Puli: Osam glavatih želvi nakon mjeseci oporavka pustili u more

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 4 min
Pogledajte dirljiv trenutak u Puli: Osam glavatih želvi nakon mjeseci oporavka pustili u more
Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kornjače su divna stvorenja koje te uvijek nečim iznenade. Zaželjela sam svakoj od njih sretan put i ranije porazgovarala s njima na svoj način. Rekla sam im da sebi pronađu siguran kutak i očitala sam im "bukvicu" prije puštanja, da slučajno više ne završe kod nas u oporavilištu. Neka što duže žive u svom domu - rekla je emotivno biologinja pri pulskom Aquariju, Karin Spiech...

Morske kornjače Michelangelo, Queen, Star, Havajka, Anica, Denči, Blue Gem i Lorenzo otplivale su u petak sretno u morske dubine. Na dirljivi ispraćaj stiglo je najviše djece koja su ih pljeskom ispratila u morske dubine. Dobile su novu šansu za život nakon što su, neke od njih i u teškom stanju, završile na oporavku u pulskom Aquariju.

Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi 03:08
Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi | Video: 24sata/Saša Miljević/PIXSELL

Uz ostale djelatnike Centra za oporavak morskih kornjača, svih osam oporavljenih morskih svorenja ispratila je i njihova njegovateljica, stručnjakinja i osoba koja se godinama nesebično daje za ta stvorenja, Karin Spiech. Za nju je to posebno emitovno iskustvo. A do sada ih je ispraćala u prirodno stanište preko 200. -Dva puta godišnje vraćamo u more ta divna i zaštićena stvorenja koja su se uspjela izbotriti za svoje živote. Neke na žalost, kroz sve te godine rada nisu imale tu priliku zbog izuzetno teškog stanja u kojem su došle kod nas,pa ovakvi trenutci budu sretni.

One idu u novi život - kazala je biologinja Karin. Osam ih je pušteno jer su potpuno zdrave, a četiri ostaju na daljnjoj rehabilitaciji. I Karin o svakoj zna sve, do u detalja. Glavata želva Queen stara je 15-20 godina, teška 22 kg i ima oklop od 65 cm dužine. Pronađena je u ožujku u uvali Sali na Dugom otoku, a već sljedećeg dana dopremljena je u Pulu.

Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi
Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Pri dolasku bila je pothranjena, s udicom u ustima, oslabljenih reakcija i oklopom obraslim algama i rakovima vitičarima, što je ukazivalo na dulji period smanjene pokretljivosti. Michelangelo je star oko 10 godina, težak 13 kg i duljine oklopa 47,5 cm. Pronađen je u priobalju Rovinja kako pluta s udicom u ustima, a na oklopu su bili vidljivi znakovi dugotrajnog smanjenog kretanja: veći broj rakova vitičara i obraštaj algi.

Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi
Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Kornjače : Star, Havajka, Anica, Denči, Blue Gem, Lorenzo su pak stare između jedne i pet godina. Pronađene su duž zapadne obale Istre u razdoblju od 13. srpnja do 13. kolovoza ove godine, a pri dolasku je kod svih utvrđen sindrom iscrpljenosti kornjača, stanje s različitim uzrocima kojeg obilježava dugi period nemogućnosti kretanja te letargičnost i pokrivenost rakovima vitičarima. -Najveća nam je Queen i ona je nešto duže bila na oporavku kod nas, a najmanje kornjače imaju oko kilograma;Anica, Denči,Lorenzo i Blue Gem. Kornjače su divna stvorenja koje te uvijek nečim iznenade.

Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi
Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Zaželjela sam svakoj od njih sretan put i ranije porazgovarala s njima na svoj način. Rekla sam im da sebi pronađu siguran kutak i očitala sam im "bukvicu" prije puštanja, da slučajno više ne završe kod nas u oporavilištu. Neka što duže žive u svom domu - rekla je emotivno Karin.

Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi Pula: U more je vraćeno osam glavatih želvi
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

