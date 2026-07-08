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OSTAO BEZ AUDIJA

Pogledajte kakav je automobil oduzet divljaku u Zagrebu! Evo i zašto. Policija objavila detalje

Piše Luka Safundžić,
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Pogledajte kakav je automobil oduzet divljaku u Zagrebu! Evo i zašto. Policija objavila detalje
Foto: MUP
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Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je doveden u Zatvor u Zagrebu, objavili su iz policije

Zagrebačka policija je objavila kako je u ponedjeljak ujutro na Peščenici muškarac (34) upravljao automobilom slovačkih registracija Ulicom Kanalski put u smjeru istoka. 

- Dolaskom do kućnog broja 1, zaustavili su ga policijski službenici Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije - objavila je policija. 

Dodaju kako su nadzorom utvrdili da vozač: upravlja motornim vozilom prije stjecanja prava na upravljanje odnosno bez položenog vozačkog ispita bilo koje kategorije, za vrijeme upravljanja nije koristio sigurnosni pojas te kod sebe nema osobnu iskaznicu. 

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- Ujedno mu je ponuđeno preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu, što je odbio, kao što je odbio i stručni liječnički pregled - uzimanje krvi i urina radi analize - objavila je policija. 

Pojasnili su i kako je vozaču, za kojeg je utvrđeno da je višestruki ponavljač najtežih prometnih prekršaja, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, a temeljem Prekršajnog zakona, privremeno, do donošenja sudske odluke o prekršaju, oduzet automobil marke Audi kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja.

- Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden na nadležni prekršajni sud. Optužnim prijedlogom zagrebačka je policija predložila da ga se proglasi krivim, da mu se odredi zadržavanje te da ga se kazni kaznom zatvora od 60 dana - objavila je policija. 

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Također, ističu i kako je predloženo da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od 3 mjeseca te da mu se vozilo trajno oduzme u korist Republike Hrvatske.

- Sud je okrivljeniku odredio zadržavanje u trajanju do 15 dana te je doveden u Zatvor u Zagrebu - zaključila je policija.

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