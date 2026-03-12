Obavijesti

OBJAVLJUJU ANIMIRANA VIDEA

Piše Iva Tomas,
Pogledajte kako Bijela kuća objavama 'udara' na Iran
Cilj operacije je, prema službenim izjavama, uništavanje iranskog raketnog arsenala, mornarice i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja

Bijela kuća na službenom profilu na X-u objavila je animirani video koji prikazuje udare na ciljeve u Iranu, kombinirane s raznim videoigrama. Traje 52 sekunde, a uz video su napisali 'NEPORAŽENI'. Bijela kuća je u posljednjih nekoliko tjedana objavila više takvih videa, u kojima kombiniraju snimke stvarnih udara na iranske ciljeve s elementima iz filmova, videoigara i drugih medija.

U četvrtak ranije, Bijela kuća objavila je još jedan sličan video, traje 34 sekunde, a poslužili su se metaforom kuglanja. Iranski dužnosnici prikazani su kao čunjevi, a američki udar kao kugla s prugama u bojama američke zastave koja ih ruši. Na kraju se prikazuju snimke projektila. Uz video stoji natpis 'STRIKE'.

Bijela kuća je u posljednjih nekoliko tjedana objavila više takvih videa u sklopu operacije Epski bijes. Njezin cilj je, prema službenim izjavama, uništavanje iranskog raketnog arsenala, mornarice i sprječavanje razvoja nuklearnog oružja.

IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Bijela kuća objavila animaciju udara na Iran u stilu videoigre: Neporaženi!

Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
