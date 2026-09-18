Pogledajte kako izgleda grob zločinca Ratka Mladića

Jedanaest dana od sahrane Ratka Mladića, na Topčiderskom groblju u Beogradu i dalje se bilježe svakodnevne posjete građana, piše Telegraf koji je obišao grob ratnog zločinca koji je počinio genocid.

Foto: Telegraf.rs

Na samom grobnom mjestu zatečena je velika količina cvijeća i vijenaca, kao i veliki broj zapaljenih svijeća, što ukazuje na to da posjete nisu prestale nakon samog čina sahrane.

Situacija oko grobnog mjesta je mirna, bez većih organiziranih okupljanja, ali ljudi non-stop dolaze.