Na samom grobnom mjestu zatečena je velika količina cvijeća i vijenaca
U BEOGRADU
Pogledajte kako izgleda grob zločinca Ratka Mladića
Čitanje članka: < 1 min
Jedanaest dana od sahrane Ratka Mladića, na Topčiderskom groblju u Beogradu i dalje se bilježe svakodnevne posjete građana, piše Telegraf koji je obišao grob ratnog zločinca koji je počinio genocid.
Na samom grobnom mjestu zatečena je velika količina cvijeća i vijenaca, kao i veliki broj zapaljenih svijeća, što ukazuje na to da posjete nisu prestale nakon samog čina sahrane.
Situacija oko grobnog mjesta je mirna, bez većih organiziranih okupljanja, ali ljudi non-stop dolaze.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku