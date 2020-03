Pogledajte kako izgleda mobilni uređaj sa savitljivim ekranom

Huawei je prije nekoliko dana predstavio novi smartphone Mate Xs, revolucionarni preklopni uređaj sa savitljivim ekranom. Model donosi najnapredniju Huaweijevu tehnologiju, no osim što pruža potpuno novo iskustvo korištenja tableta i pametnog telefona u isto vrijeme uz snažne performanse, to je i prvi uređaj koji koristi Huaweijev ekosistem aplikacija. Što to točno znači? To znači prije svega da do potrebnih aplikacija dolazite putem Huawei AppGalleryja. No, krenimo redom.

Foto: AGENCY 404

Savitljivi ekran

Kada je sklopljen, Huawei Mate Xs je pametni telefon s dva zaslona. Onaj glavni je dijagonale 6,6 inča, dok je sekundarni 6,38-inčni, kao otprilike većina današnjih telefona. No kada se otklopi, uređaj postaje 8-inčni, te nudi potpuno novo iskustvo korištenja prilikom rada, čitanja, gledanja videa, igranja igara ili bilo kojeg drugog tipa korištenja. Zahvaljujući korištenju tekućeg metala na bazi cirkonija u izradi, šarke su prilikom otklapanja i sklapanja još izdržljivije, te je omogućen preklop od 180 stupnjeva. Fleksibilan, preklopiv ekran napravljen je od inovativne strukture dvoslojnog polimera, tehnikom lijepljena dva sloja polimida. To vam ne govori puno, no znači da jedinstveni materijal omogućuje projekciju izvrsne kvalitete ekrana i na mjestu preklopa, a uz zadržavanje visokog stupnja trajnosti.

Foto: AGENCY 404

Performanse

Uređaj je pogonjen Kirinom 990 5G čipsetom, što omogućava potpunu fluidnost upotrebe čak i u najzahtjevnijim uvjetima poput rada za vrijeme igranja igara, multitaskinga i slično.

Ovaj sklopivi telefon izvorno podržava Multi-Window što omogućava da se dvije aplikacije prikazuju jedna pored druge. Tekst, slike i dokumenti mogu se lako prenijeti povlačenjem i ispuštanjem sadržaja iz jedne aplikacije u drugu. Otprilike kao na računalu, uređaj podržava funkciju radnji na više ekrana istovremeno. Također ruše se granice između Windows i Android uređaja, korisnici sada mogu lako prenositi datoteke i na više različitih uređaja, između Huaweija Mate Xs i MateBook-a.

Za obradu grafike zadužen je najmoćniji grafički procesor dosad korišten na Huaweijevim pametnim telefonima, dok zadatke povezane s umjetnom inteligencijom obavlja NPU procesor izrađen na Huaweijevoj DaVinci arhitekturi. Radi se naravno o 5G uređaju koji omogućuje rad na 2G, 3G, 4G, kao i 5G mrežama uz još bolje povezivanje i bolju učinkovitost te manje zagrijavanje.

Foto: AGENCY 404

Kamere

Huawei Mate Xs odlikuje se vodećim sustavom kamera. SuperSensing Leica Quad sustav sadrži 40MP glavnu kameru, te širokokutnu kameru i telefoto kameru koja može i do 30X hibridno zumirati, kao i 3D senzor za mjerenje dubine što omogućava fotografije sa bokeh efektom.

Sustav kamera podržava kombinaciju optičke i AI stabilizacije slike za besprijekorne fotografije. Treba posebno istaknuti snimanje nevjerojatnih fotografija u uvjetima slabog osvjetljenja.

Selfie kategorija na Mate Xs-u doživljava pravu revoluciju, a korisniku je omogućeno da u potpunosti iskoristi četverostruku kameru koja bi se tradicionalno koristila samo za snimanje uobičajenih fotografija. Međutim, jednostavnim preokretanjem Mate Xs-a, korisnici mogu iskoristiti prednosti drugog ekrana za selfie snimke.

Foto: AGENCY 404

Huawei AppGallery

Huawei Mate Xs bit će prvi uređaj koji će se prodavati s Huaweijevom platformom za distribuciju aplikacija - AppGallery trgovinom. Huaweijev AppGallery nudi prvu pravu alternativu dosadašnjem standardu u zadnji 10 godina te fleksibilnost, sigurnost i mogućnost izbora. Putem AppGalleryja možete sigurno pretraživati, preuzimati i dijeliti mobilne aplikacije. S vrhunskim hardverom i vodećom tehnologijom umjetne inteligencije te odanom globalnom i lokalnom podrškom, Huawei pruža pouzdanu i sigurnu platformu. Otkad je globalno lansiran, AppGallery je pokazao impresivan rast: preko 28 milijuna aktivnih korisnika u Europi te preko 400 milijuna globalno.

Huawei kontinuirano radi na povećanju izbora najboljih aplikacija, uključujući i popularne globalne aplikacije poput Booking.com ili Deezera i kvalitetne lokalne aplikacije kao što su Cammeo, Crodux ili Moj A1. Huawei AppGallery segmentira aplikacije u 18 kategorija, uključujući vijesti, društvene medije, zabavu i još mnogo toga, a sve ih se može pretraživati jednostavnim i nesmetanim pregledom. Ako korisnici ne mogu pronaći neku aplikaciju, sve što trebaju učiniti je poslati željeno ime aplikacije na "Wishlist". Nakon što ju postavi tamo, korisnik će dobiti notifikaciju kad bude dostupna. Također, aplikacije je moguće potražiti i direktno na stranicama vlasnika aplikacije.

Huawei AppGallery je uveo i novo iskustvo korištenja aplikacija bez instalacije - Quick Apps, koje koriste petinu kodova u odnosu na Android aplikacije, čime zauzimaju manje memorijskog prostora. Korisnici mogu koristiti više od 2.000 'Quick Apps', umjesto 20 izvornih aplikacija sa svega 1 GB prostora.

Uređaj svakako unosi dašak inovativnosti na naše tržište. Huawei godišnje investira i preko 17 milijardi dolara u inovacije i razvoj, a upravo je takva strateška odrednica rezultirala ovakvim inovacijama te statusom vodećeg svjetskog pružatelja infrastrukture i komunikacijskih tehnologija te proizvođača pametnih uređaja, koji ima za misiju izgraditi potpuno povezan, inteligentan svijet.



