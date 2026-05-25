Pogledajte kako izgleda tjedan u školi pri kraju školske godine: Pazite na ove datume

Testovi četiri dana u tjednu, odgovaranja, popravci ocjena, predavanje zaboravljenih projekata, radnih bilježnica, lektira... Tako otprilike izgledaju zadnji tjedni učenika. Majka zagrebačkog gimnazijalca podijelila je s nama kako izgleda e-dnevnik u svibnju. Kako ističe, jasno joj je da se bliži kraj godine i da nastavnici moraju sve ocijeniti, no djeca su na izmaku snaga.

Posebno su pod opterećenjem osmaši, kojima preostaju još samo tri tjedna za sređivanje obaveza i popravak prosjeka, a onda slijede upisi u srednju.

Ipak, u školama ističu kako je ovo uobičajena situacija na kraju nastavne godine, te da je sve u skladu s Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika.

Jedan test, jedno ispitivanje

Prema Pravilniku, pisane provjere moraju biti najavljene najmanje mjesec dana ranije, obično su sve označene u e-Dnevniku na početku polugodišta. Radi se o provjeri znanja koji se ocjenjuje, te o zadaćnici (hrvatski jezik, strani jezik), a nastavnici trebaju naznačiti koja područja će se ispitivati. Za učenike u individualiziranom ili prilagođenom programu ispiti se prilagođavaju.

No, učenici smiju pisati samo jednu provjeru u danu, te četiri provjere tijekom tjedna.

Kratke pisane provjere (do 15 minuta) također se najavljuju, ali se upisuju u e-dnevnik pet nastavnih dana prije provedbe.

Usmeno provjeravanje s ocjenjivanjem provodi se tijekom cijele godine, može se provoditi na svakom nastavnome satu bez obveze najave i, u pravilu, ne smije trajati dulje od 10 minuta po učeniku, navodi Pravilnik.

No ako se taj dan piše test, učenika se može ispitivati iz jednog predmeta, a iz dva predmeta ako nema pisanih provjera. Ipak, i sami učenici često na kraju godine traže od nastavnika da im omoguće ispravak ocjena.

Informacije još samo ovaj tjedan

Iz škola podsjećaju kako je ovo posljednji tjedan kad roditelji mogu doći na informacije u školu, posljednja dva tjedna nastave informacija više nema.

Podsjetimo i da, prema spomenutom Pravilniku, zaključena ocjena ne treba biti ona koju pokazuje aritmetička sredina svih ocjena (što je vidljivo u e-Dnevniku uz svaki predmet).

"Zaključna ocjena iz nastavnoga predmeta na kraju nastavne godine ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena, osobito ako je učenik pokazao napredak u drugom polugodištu", navodi se.

Kako navodi portal gov.hr/hr/ocjenjivanje-i-provjera-znanja/1010, opći uspjeh utvrđuje se učeniku koji je ocijenjen iz svih nastavnih predmeta i to kao:

odličan - ako je srednja ocjena najmanje 4,50

vrlo dobar - ako je srednja ocjena 3,50 do 4,49

dobar - ako je srednja ocjena najmanje 2,50 do 3,49

dovoljan - ako je srednja ocjena 2 do 2,49

nedovoljan - ako ima najmanje jednu nedovoljnu ocjenu.

Tri jedinice - automatski pad

Podsjetimo i na pravila u slučaju zaključenih negativnih ocjena:

Ako dijete na kraju nastavne godine ima zaključenu jedinicu iz najviše dva nastavna predmeta, škola mu je dužna organizirati dopunski rad, koji je dijete dužno pohađati. Trajanje dopunskog rada za svaki nastavni predmet utvrđuje učiteljsko vijeće i ono ne može biti kraće od 10 i dulje od 25 sati po nastavnom predmetu.



Ako dijete tijekom dopunskog rada ostvari očekivane ishode, učitelj mu zaključuje prolaznu ocjenu. S ocjenom ili potrebom upućivanja na popravni ispit, učitelj će upoznati učenika na zadnjem satu dopunskog rada.



U slučaju da učeniku od četvrtog do osmog razreda osnovne škole, nakon dopunskog rada nije zaključena prolazna ocjena, biti će upućen na popravni ispit krajem školske godine, najkasnije do 25. kolovoza tekuće kalendarske godine.

Popravni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom koje imenuje ravnatelj, a ocjena je povjerenstva konačna. Način polaganja popravnih ispita uređuje se statutom škole. Termine održavanja popravnih ispita određuje učiteljsko vijeće te ih objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči škole.



Dijete iznimno može prijeći u viši razred, ako je učenik od prvog do trećeg razreda osnovne škole i ako je nakon dopunskoga rada ocjenom nedovoljan bilo ocijenjeno iz jednog nastavnog predmeta.