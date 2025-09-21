Pogledajte kako je bilo prvi dan Oktoberfesta: Pivo se točilo u litrama, stigle su tisuće ljudi...

Svjetski poznati festival piva počeo je ove subote u južnonjemačkom gradu Münchenu, a ni visoke temperature nisu odvratile rijeke posjetitelja od Oktoberfesta. Očekuje se da će tijekom 16 dana, koliko traje, festival posjetiti milijuni ljudi željni piva, bavarskih specijaliteta i jedinstvene atmosfere. Točno u podne, prema tradiciji, gradonačelnik je otvorio prvu bačvu piva uzvikom "O'zapft is!" ("Otvoreno je!"), čime je službeno započelo slavlje koje će trajati sve do 5. listopada.
