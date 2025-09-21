Obavijesti

LUDI FESTIVAL U NJEMAČKOJ

Pogledajte kako je bilo prvi dan Oktoberfesta: Pivo se točilo u litrama, stigle su tisuće ljudi...

Svjetski poznati festival piva počeo je ove subote u južnonjemačkom gradu Münchenu, a ni visoke temperature nisu odvratile rijeke posjetitelja od Oktoberfesta. Očekuje se da će tijekom 16 dana, koliko traje, festival posjetiti milijuni ljudi željni piva, bavarskih specijaliteta i jedinstvene atmosfere. Točno u podne, prema tradiciji, gradonačelnik je otvorio prvu bačvu piva uzvikom "O'zapft is!" ("Otvoreno je!"), čime je službeno započelo slavlje koje će trajati sve do 5. listopada.
190th Oktoberfest celebrations in Munich
Foto Angelika Warmuth
