Pogledajte kako se Ana Brnabić ulizuje Vučiću: On je kao trener koji vas gura, radi i na praznik

U Srbiji su 2. lipnja lokalni izbori u 67 općina i gradova i u 23 gradske skupštine. Na beogradskim izborima favorit je lista 'Aleksandar Vučić - Beograd sutra', a najozbiljniji suparnik im je lista 'Biramo Beograd', koju čini dio nekadašnje koalicije 'Srbija protiv nasilja'.

U četvrtak su u predizbornoj emisiji na TV Pinku sudjelovali, između ostalih, Aleksandar Vučić i Ana Brnabić.

Brnabić je govorila o sadašnjim, ali i o budućim infrastrukturnim projektima koji su pred Srbijom. Između ostalog, osvrnula se i na anegdote vezane za predsjednika Aleksandra Vučića.

- Tada mi je bio pokvaren telefon. Kažem 'dajte mi samo zamijenite to brzo, ali brzo mi vratite, ne vjerujem da će me sad predsjednik zvati', bilo je 3 ujutro. Poslije 5 minuta me predsjednik zove iz New Yorka. Da ne postoji netko kao on, tko živi za to, ne bismo ni pola ovoga imali. Kao selektor, trener, koji vas stalno gura - ispričala je Brnabić anegdotu.

Brnabić se osvrnula i na dosadašnje rezultate u domeni infrastrukture, ali i planove za budućnost.

- Kad je predsjednik spomenuo, ono što je bila naša ideja vodilja, kad već radimo jednu važnu, povijesnu stvar, a to je autoput od Čačka do Požege, htjeli smo pokazati ljudima da paralelno radimo stvari. Krenuli smo ulagati u klisuru, ljudi se vraćaju tamo, sredili smo jezero, napravili pristanište, do svih manastira doveli pristojan put, parkinge, i taj vrh Kablara je naš ponos. Završavaju Sky Walk, vidikovac koji će imati stakleni pod - izjavila je.

Ana Brnabić govorila je i o stvarima koje je naučila od predsjednika Srbije.

- Naučila sam od Vučića da svaki projekt vuče za sobom još stvari, da dajete napor da napravite i druge stvari. To je za mene važno i veliko i pokazuje koliko nam je stalo do Srbije i ljudi. Kaže Zoran Lutovac 'Aleksandar Vučić stalno krši zakon, on radi i na praznik' - osvrnula se Ana Brnabić na kritike Vučiću.