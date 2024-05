Pogledajte kartu: Nevrijeme s grmljavinom stiglo do Hrvatske, a kiše i grmljavine bit će i sutra

DHMZ je za veći dio unutaršnjosti u ponedjeljak upalio žuti alarm zbog mogućeg grmljavinskog nevremena, dok su za zapadnu obalu Istre objavili upozorenje zbog jakih udara bure.

Na stranici Rain Alarm može se vidjeti kako je u ponedjeljak popodne velika oborinska masa došla u Hrvatsku, te nakon jučerašnjeg jakog nevremena koje je zahvatilo dio države, donosi nove nepogode.

Foto: Rain Alarm

DHMZ je za današnji dan najavio promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim i duljim na istoku i jugu. Mjestimice kiša, osobito na zapadu zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije, lokalno i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 °C.

Pogledajte progozu po gradovima

Foto: DHMZ

Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i pljuskovima s grmljavinom bit će i u utorak.

Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, podno Velebita u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 18 i 23 °C.