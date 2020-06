Pogledajte kartu svih potresa većih od jednog Richtera u razdoblju od deset godina

Napravljene su karte i animacije potresa u razdoblju između 2008. i 2018. godine., no postoji vjerojatnost da poneki sitni potres nismo mogli locirati jer se hrvatska mreža seizmografa kroz to vrijeme razvijala

<p>S obzirom na to da je podrhtavanje tla u Zagrebu i okolici postalo 'novo normalno', seizmološka služba Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu otvorila je na Facebooku službenu stranicu <strong><a href="https://www.facebook.com/groups/210791050014517/permalink/264054821354806/">'Zagrebački potres 2020'</a></strong> na kojoj korisnici mogu pitati sve što ih zanima. </p><p><strong>Pogledajte novo lice zagrebačke katedrale: </strong></p><p>Između ostalog napravljene su karte i animacije potresa u razdoblju između 2008. i 2018. godine.</p><p>- Postoji vjerojatnost da poneki sitni potres nismo mogli locirati jer se hrvatska mreža seizmografa kroz to vrijeme razvijala i unaprjeđivala (zagrebačka seizmografska mreža uspostavljena je nešto kasnije).</p><p>Dakle, (vrlo) slabi potresi nisu nešto što će u potpunosti prestati, no trebali bi se razrijediti. Sitnih potresa bilo je i proteklih desetljeća, no uglavnom su prolazili neopaženo ili se mislilo da je prošao kamion ili propuh zalupio vrata ili nam se učinilo - stoji u objavi seizmologinje <strong>Helene Latečki </strong>koja je izradila karte. </p><p>Seizmologinja je poručila kako je normalno da smo 'istraumatizirani' ožujskim glavnim potresom. </p>