Pogledajte koje su najbolje web trgovine u Hrvatskoj!

Ako ste ikada online naručili neki proizvod sportske opreme, opreme za djecu, bijelu tehniku, namještaj ili čak ako preko weba planirate naručiti cvijeće, sigurno će vas zanimati najbolje ocijenjene web trgovine u Hrvatskoj.

Sinoć su u sklopu Ecommerce Day 2019 konferencije i natjecanja Web trgovac godine 2019 izabrani najbolji web shopovi u Hrvatskoj, obavezno provjerite jer su u ocjenjivanju trgovina sudjelovali i kupci i stručna komisija!

Web trgovac godine odvija se u organizaciji Shopper's Mind Hrvatska i portala Jeftinije.hr, najvećeg hrvatskog portala za usporedbu cijena i ponuda u web trgovinama.

Ove su godine dvije glavne nagrade pripale trgovinama Lafaboo.com i Namještaj.hr, a sve ostale nagrađene trgovine provjerite u nastavku.

Foto: Jeftinije.hr

GLAVNE NAGRADE WEB TRGOVAC GODINE 2019

Web Champion Award: namjestaj.hr

Web Challenger Award: lafaboo.com

POSEBNE NAGRADE

1st People’s Choice Award: cvjecarnicaljubica.com

2nd People’s Choice Award: malestvari.hr

3rd People’s Choice Award: maskice.hr

NAGRADA KOMISIJE

The Shopper’s Mind WEB Challenger Committee Award: proteone.hr

The Shopper’s Mind Web Champion Committee Award: ekupi.hr

POSEBNA PRIZNANJA

U kategoriji Usluge: Allianz.hr

U kategoriji Grupna kupovina: Ponudadana.hr

NAGRADE PO KATEGORIJAMA:

Audio & Video: sonusart.hr

Automoto: kupigume.hr

Kids Accessories & Toys / Kids & Family: lafaboo.com

Home & Garden: klimakoncept.hr

Books, Office & School: printink.hr

Health & Beauty: adrialece.hr

Furniture: namjestaj.hr

Footwear: sportvision.hr

Fashion & Accessories: watch-a-porter.com

IT & Consumer Electronics: conrad.hr

Specialised Store: zooplus.hr

Sports: grosbasket.com

Telco & Mobile: mobis.hr

Web Shopping Mall: zutiklik.hr

Fun & Gifts: partypops.hr

Healthy Food & Supplements: biobio.hr

Kupcima treba pouzdana i brza dostava čak i kada je u pitanju namještaj!

„Pobjedu pripisujemo našem odnosu prema klijentima. Maksimalno se trudimo pružiti najbolju moguću uslugu i klijentima izaći u susret što više možemo“, otkrila nam je Ana Popović iz trgovine Namještaj.hr. Ključ uspjeha vidi u kontinuiranom ulaganju u razvoj web trgovine, povećanje asortimana i poboljšanje usluga.

„Našim klijentima nudimo kupovinu bez rizika. Plaćanje unaprijed nije potrebno, narudžba se može besplatno vratiti unutar 365 dana, dostava je besplatna i što je najvažnije, vršimo ju vlastitom dostavnom službom kako bismo omogućili sigurnu isporuku namještaja.“, istaknula je Ana Popović.

Foto: Jeftinije.hr

Najbolja mala web trgovina je trgovina dječjom opremom

“Ovo nam je prvo natjecanje do sada i prvi puta smo doživjeli svoje e-ecommerce iskustvo koje je u našem slučaju vrlo pozitivno. Ova nagrada nam jako puno znači jer je to neka vrsta potvrde da ono što radimo, radimo dobro i vjerujem da će ova nagrada još više učvrstiti povjerenje naših kupaca koji čine naš veliki oslonac. Osjećaj je zaista fenomenalan, tim više kada znaš koliko truda i rada je uloženo u cijeli projekt i kada vidiš da su to kupci prepoznali.“, ispričala je Marijana Birkić Lovegrove iz nagrađene trgovine dječjom opremom Lafaboo.

„Mi sve naše proizvode biramo s puno pažnje i ljubavi trudimo se kupcima ponudi kvalitetne igračke, te na taj način poticati dječju igru koja je iznimno važna za njihov razvoj. Vjerujemo da naše igračke pružaju mogućnost roditeljima da kvalitetno provedu vrijeme sa svojom djecom i da se zajedno igraju. Zato je naša misao vodilja – Neka igra nikada ne prestane!“ – rekla je Marijana Birkić Lovegrove.

Kako su se birale najbolje web trgovine?

Ovogodišnje natjecanje oborilo je sve rekorde po pitanju prijava, sudjelovalo je čak 195 web trgovina, a prvi puta su i potrošači imali prilike u natjecanje nominirati svoje omiljene web trgovine. Dodatni je plus što većinu ponuda nagrađenih trgovina možete provjeriti na portalu Jefitnije.hr.

Svi prijavljeni web trgovci anketirali su svoje kupce o iskustvu kupovine u njihovoj trgovini i sa prikupljenih minimalno 50 riješenih anketa mogli su se kvalificirati u natjecanje.

Natjecanje je posebno upravo zato što se temelji na iskustvu i komentaru kupaca koji opisuju svoje iskustvo kupovine u web trgovini koju ocjenjuju. A sve trgovine koje su se kvalificirale u natjecanje dodatno je ocijenila i stručna komisija.



Tema: Promo sadržaj