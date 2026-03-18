Pogledajte kolike uskrsnice dijele državne tvrtke: Kreću se od 100 eura, a nekima bonovi

Uoči uskrsnih blagdana i ove godine aktualizira se pitanje uskrsnica koje poslodavci isplaćuju radnicima, a jedinice lokalne samouprave najčešće umirovljenicima i socijalno osjetljivim skupinama. U državnim i javnim poduzećima većina iznosa ostaje na razini prošlogodišnjih, a isplate su u pravilu definirane kolektivnim ugovorima.

Državne i javne tvrtke: većinom isti iznosi kao lani

U sektoru državnih i javnih poduzeća nema većih iznenađenja pa su iznosi uskrsnica uglavnom identični prošlogodišnjima. HŽ Putnički prijevoz isplatit će uskrsnicu u iznosu od 150 eura, sukladno Kolektivnom ugovoru, jednako kao i lani. HŽ Infrastruktura d.o.o. također isplaćuje 150 eura po radniku, što je isti iznos kao prošle godine.

Hrvatska radiotelevizija (HRT) svojim će zaposlenicima isplatiti 100 eura, bez promjena u odnosu na 2025.

INA će radnicima osigurati uskrsnicu od 132,72 eura neto u naravi putem INA beneFIT kartice, obuhvaćajući više od 8000 zaposlenih u Hrvatskoj.

Jadrolinija će isplatiti 150 eura po zaposleniku, na razini prošlogodišnjeg iznosa. Dok Hrvatska pošta isplaćuje 133 eura jednokratne prigodne nagrade, sukladno Kolektivnom ugovoru.

Hrvatske ceste d.o.o. planiraju isplatu uskrsnice od 150 eura, a društvo trenutačno zapošljava 481 radnika. Hrvatske autoceste isplaćuju 200 eura neoporezivog dodatka na plaću, što je ujedno i najviši iznos među većim državnim tvrtkama.

Janaf će, prema Kolektivnom ugovoru, isplatiti dar u naravi od 133 eura po zaposleniku. HEP će također isplatiti dar u naravi od 133 eura, jednako kao i prošle godine.

Bez odgovora iz dijela državnih tvrtki

Unatoč upitima, do zaključenja ovog pregleda odgovori o uskrsnicama nisu stigli iz Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda i Croatia Airlinesa, pa za te tvrtke zasad nema službenih informacija o eventualnim isplatama ili njihovim iznosima.

Gradovi i općine: fokus na umirovljenike i socijalno ugrožene

Osim državnih tvrtki, uskrsnice su najavili i brojni gradovi, pri čemu su iznosi i kriteriji znatno raznolikiji.

Grad Zagreb isplatit će 100 eura umirovljenicima s mirovinom do 350 eura, uz uvjet da su korisnici gradskih naknada.

Velika Gorica prednjači s najvišim iznosom do 120 eura za umirovljenike s najnižim primanjima, dok ostali dobivaju između 40 i 65 eura, ovisno o visini mirovine. Uskrsnice su osigurane i za korisnike inkluzivnog dodatka i osobne invalidnine.

Petrinja će isplatiti 50 eura umirovljenicima s mirovinom do 350 eura. Pula osigurava 80 eura za umirovljenike i korisnike nacionalne naknade za starije.

Samobor će isplaćivati između 45 i 85 eura, ovisno o visini mirovine. Varaždin predviđa iznose od 60 do 65 eura. Zaprešić će svim umirovljenicima isplatiti 40 eura.

Županja daje 70 eura umirovljenicima s mirovinom do 600 eura.

Na području Belog Manastira i prigradskih naselja (Branjin Vrh, Šumarina i Šećerana) uskrsnice će iznositi od 45 do 70 eura, ovisno o visini mirovine, dok će korisnici nacionalne naknade dobiti 70 eura. U Čakovcu će 50 eura dobiti širi krug korisnika umirovljenici bez obzira na visinu mirovine, osobe starije od 65 godina bez prihoda te korisnici inkluzivnog dodatka.