Obavijesti

News

Komentari 0
EURI

Pogledajte koliko je Srbiji ostalo jugoslavenskog duga. Hrvatska je svoj otplatila

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte koliko je Srbiji ostalo jugoslavenskog duga. Hrvatska je svoj otplatila
Foto: Profimedia

Hrvatska je zadnju ratu duga isplatila do 2010. godine.

Centralna banka Srbije objavila je ažurirane podatke o dugovanjima koje su susjedi naslijedili od SFRJ. Tako je Beograd dužan Svjetskoj banci 343,28 milijuna eura, Pariškom klubu 290,35 milijuna eura, a Kuvajtu 144,15 milijuna eura.

Prema NBS-u, Srbija bi trebala otplatiti dug Svjetskoj banci do 2031., Kuvajtu do 2034., a kreditorima Pariškog kluba do 2041. Ove obveze ne predstavljaju nove kredite, već dio sporazuma o raspodjeli dugova bivše federacije, poznatog kao Sporazum o sukcesiji, potpisanog u Beču 2001. godine.

FELJTON: KOZE U ILEGALI Drug Tito je volio geparde i slonove više nego stada koza: 'Sretan sam jer ste ih uništili'
Drug Tito je volio geparde i slonove više nego stada koza: 'Sretan sam jer ste ih uništili'

Njime su sve novostvorene države dobile svoj dio imovine i dugova bivše SFRJ. Srbija je preuzela 36,52 posto duga (uključujući i crnogorski dio nakon raspada zajednice 2006. godine), Hrvatska 28,49 posto, Slovenija 16,39 posto, BiH 13,20 posto, Makedonija 5,40 posto.

Hrvatska je zadnju ratu duga isplatila do 2010. godine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'
S OTVORENIM PRTLJAŽNIKOM

FOTO/VIDEO Nevjerojatno! Žena kod Šibenika vozila bez guma, policija: 'Uhitili smo je'

Na snimci se vidi koliko je vožnja bila opasna, letjele su iskrice dok se metal vukao po asfaltu. Prizor koji je djelovao kao scena iz filma brzo je dobio svoj epilog...
STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!
UŽASNA TRAGEDIJA

STRAVA NA BOHINJU Sva tri hrvatska planinara su mrtva!

Tijelo jednog planinara pronađeno je u nedjelju popodne, dvojicu su pronašli u jutarnjim satima ponedjeljka.
Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina
KAKO TO?

Unosan posao na KBC Rebru: Plaćali im istu cijenu najma automata punih 14 godina

NOVI EXPRESS Od postavljanja prvih automata 1992. godine pa sve do danas, KBC Zagreb s tvrtkom Spaz obnavlja ugovore iz godine u godinu, bez otvaranja tržišta i bez stvarne provjere isplativosti.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025