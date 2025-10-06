Hrvatska je zadnju ratu duga isplatila do 2010. godine.
Pogledajte koliko je Srbiji ostalo jugoslavenskog duga. Hrvatska je svoj otplatila
Centralna banka Srbije objavila je ažurirane podatke o dugovanjima koje su susjedi naslijedili od SFRJ. Tako je Beograd dužan Svjetskoj banci 343,28 milijuna eura, Pariškom klubu 290,35 milijuna eura, a Kuvajtu 144,15 milijuna eura.
Prema NBS-u, Srbija bi trebala otplatiti dug Svjetskoj banci do 2031., Kuvajtu do 2034., a kreditorima Pariškog kluba do 2041. Ove obveze ne predstavljaju nove kredite, već dio sporazuma o raspodjeli dugova bivše federacije, poznatog kao Sporazum o sukcesiji, potpisanog u Beču 2001. godine.
Njime su sve novostvorene države dobile svoj dio imovine i dugova bivše SFRJ. Srbija je preuzela 36,52 posto duga (uključujući i crnogorski dio nakon raspada zajednice 2006. godine), Hrvatska 28,49 posto, Slovenija 16,39 posto, BiH 13,20 posto, Makedonija 5,40 posto.
Hrvatska je zadnju ratu duga isplatila do 2010. godine.
