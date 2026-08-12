Obavijesti

News

Komentari 0
SRETNI DOBITNIK

Pogledajte Loto 7 rezultate, igraču ništa donijelo 80.000 €

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pogledajte Loto 7 rezultate, igraču ništa donijelo 80.000 €
Foto: Hrvatska lutrija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

U večerašnjem izvlačenju igre Sve ili Ništa pogođen je i dobitak Ništa te je igraču iz Škrljeva donio 80.000,00 eura.

U 64. kolu igre na sreću Loto 7  izvučeni su sljedeći brojevi: 5, 13, 14, 16, 18, 26, 32, a dodatni broj je 15. Joker broj u ovom kolu bio je 600551. Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sedmice, kao ni dobitnika kombinacije 6+1. Najveći iznos osvojili su dobitnici sa šest pogodaka, koji su osvojili 2.233,72 eura. Dobitnici s pet pogodaka osvojili su 39,73 eura, dok su oni s četiri broja dobili 4,12 eura. Najmanji iznos, 1 euro, pripao je igračima s kombinacijom 0+1.

Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:
- 6 pogodaka: 4 dobitnika, 2.233,72 EUR
- 5+1: 5 dobitaka po 412,38 eura
- 5 pogodaka: 173 dobitnika, 39,73 EUR
- 4+1 pogodak: 235 dobitnika po 8,77 eura
- 4 pogotka: 2.336 dobitnika, 4,12 EUR
- 3+1 pogotka: 1843 dobitnika, 2,61
- 0+1: 6.866 dobitnika, 1,00 EUR

Očekivani jackpot u 65. kolu iznosi 2.000.000 eura.

U večerašnjem izvlačenju igre Sve ili Ništa pogođen je i dobitak Ništa te je igraču iz Škrljeva donio 80.000,00 eura.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Branio sam svoj Gospić, rat me nije otjerao, ali ovo smeće hoće'
BIVŠI ČASNIK HV-A

'Branio sam svoj Gospić, rat me nije otjerao, ali ovo smeće hoće'

Josip Milinković je sa silosa branio Gospić ‘91. kao mladić, a sad je ispod silosa sve puno smeća...
Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'
VELIKA AKCIJA

Portugalka stabilno u riječkoj bolnici, dvoje nestalih i dalje traže: 'Dajemo sve od sebe...'

U velikoj potrazi dosad su pronašli dvoje od četvero nestalih, a potraga za preostalim portugalskim brodolomcima nastavlja se intenzivno u Velebitskom kanalu
Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!
UDRUGA SUDACA TRAŽI ISTRAGU

Sutkinju odveli u lisicama s makarske plaže nakon sukoba oko praznih ručnika i ležaljki!

FOTO: ILUSTRACIJA Policija je protiv sutkinje i još dvije osobe podnijela optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnoga reda i mira te za svo troje predložila novčane kazne

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026