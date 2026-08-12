Pogledajte Loto 7 rezultate, igraču ništa donijelo 80.000 €

U 64. kolu igre na sreću Loto 7 izvučeni su sljedeći brojevi: 5, 13, 14, 16, 18, 26, 32, a dodatni broj je 15. Joker broj u ovom kolu bio je 600551. Nažalost, ni u ovom kolu nije bilo dobitnika sedmice, kao ni dobitnika kombinacije 6+1. Najveći iznos osvojili su dobitnici sa šest pogodaka, koji su osvojili 2.233,72 eura. Dobitnici s pet pogodaka osvojili su 39,73 eura, dok su oni s četiri broja dobili 4,12 eura. Najmanji iznos, 1 euro, pripao je igračima s kombinacijom 0+1.

Pregled broja dobitnika i iznosa dobitaka:

- 6 pogodaka: 4 dobitnika, 2.233,72 EUR

- 5+1: 5 dobitaka po 412,38 eura

- 5 pogodaka: 173 dobitnika, 39,73 EUR

- 4+1 pogodak: 235 dobitnika po 8,77 eura

- 4 pogotka: 2.336 dobitnika, 4,12 EUR

- 3+1 pogotka: 1843 dobitnika, 2,61

- 0+1: 6.866 dobitnika, 1,00 EUR

Očekivani jackpot u 65. kolu iznosi 2.000.000 eura.

U večerašnjem izvlačenju igre Sve ili Ništa pogođen je i dobitak Ništa te je igraču iz Škrljeva donio 80.000,00 eura.