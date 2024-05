Pogledajte oluju koja ide prema Hrvatskoj: Podigli su žuti alarm

DHMZ je podigao alarm za grmljavinsko nevrijeme za nekoliko hrvatskih regija: zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku, dok je za zapadni dio istre žutu alarm zbog jakih udara bure. Na stranici rain-alarm.com vidi se kako se Hrvatskoj sa zapada približava oborinska masa. Žuti alarm označava potencijalno opasno vrijeme. Podsjećamo, jučer je dio Hrvatske pogodilo jako nevrijeme.

Pogledajte video: Tuča u Slavonskom Brodu u nedjelju

Evo što je objavio DHMZ u prognozi za ponedjeljak.

- Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim i duljim na istoku i jugu. Mjestimice kiša, osobito na zapadu zemlje te u unutrašnjosti Dalmacije, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 °C - objavio je DHMZ prognozu za ponedjeljak.

Vrijeme sutra

Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, uglavnom na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije i pljuskovima s grmljavinom. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, osobito na istoku. Vjetar slab do umjeren jugoistočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, podno Velebita u noći i ujutro bura. Jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, na Jadranu između 14 i 18 °C. Najviša dnevna uglavnom između 18 i 23 °C, piše DHMZ.