Pogledajte oluju koja ide prema Hrvatskoj: Stiže nam promjena vremena uz jaku kišu, tuču...

Toplo i vruće vrijeme, po svemu sudeći, u idućim bi danima trebalo biti iza nas. Stiže nam promjena vremena, a kiša će već danas zahvatiti veliki dio Hrvatske.

Na stranici Rain Alarm može se vidjeti veliki oblak i jako nevrijeme koje prema Hrvatskoj stiže već danas. Prognostičari su za danas najavili postupno naoblačenje, prvo u Istri. U noći na ponedjeljak zahvatit će ostatak Hrvatske, a očekuje se obilna kiša, lokalno i olujno nevrijeme.

Foto: DHMZ

Što nas očekuje sutra?

Umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu, pljuskove i grmljavinu čeka nas i u ponedjeljak. Mjestimice će biti obilnije oborine, a lokalno i olujnog nevremena, osobito na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu slab i umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar, popodne će okretati na sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i južni vjetar, u drugom dijelu dana u okretanju na sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu navečer buru. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 20 i 25 °C. Najviša dnevna temperatura većinom od 23 do 28 °C.

Foto: DHMZ

Za jug zemlje upaljen je žuti meteoalarm zbog opasnosti od oluje. Posebno će opasna situacija biti na riječkom području.

DHMZ upozorava da će tijekom cijelog dana biti lokalno grmljavinsko nevrijeme te izraženiji pljuskovi. Vjerojatnost grmljavine veća je od 80%.

Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.