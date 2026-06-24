POGLEDAJTE Ovo je sve što je ostalo od zgrade Vjesnika

Legendarni Vjesnik, simbol medija u Zagrebu otišao je i službeno u prošlost. Bageri su u popodnevnim satima srušili i ono posljednje što je ostalo od nekadašnje zgrade kod Slavonske avenije.

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Pokretanje videa... VIDEO Srušen je Vjesnik | Video: Čitatelj 24sata

Vjesnik je izgorio u razornom požaru u studenom 2025. Gašenjem, a kasnije rušenjem zgrade bio je stopiran i promet Slavonskom avenijom što je izazvalo prometni kolaps. Sredinom ožujka ove godine bilo je stopirano i rušenje Vjesnika zbog pronađenog azbesta na 15. katu nebodera.

Pronađeni azbest u potpunosti je uklonjen krajem travnja. Kako su nam tada kazali iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. azbest je odvezen na za to predviđenu lokaciju, na odlagalište u Virovitici. Ugovor za uklanjanje azbesta potpisao je izvođač radova s tvrtkom Eneos. To je jedna od tri ovlaštene tvrtke u Hrvatskoj koja posjeduje suglasnost za obavljanje radova s azbestom.

Građane je brinulo njihovo zdravlje, a stručnjaci su govorili kako bi micanje azbesta moglo biti i pogubno. Policija je vrlo brzo doznala tko je kriv za požar Vjesnika, dvojica maturanata. Tri mjeseca nakon požara, Općinsko kazneno državno odvjetništvo završilo je istragu i podignulo optužnicu protiv dvojice tada netom punoljetnih mladića.