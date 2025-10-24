Pogledajte reklamu zbog koje je Trump objavio ekonomski rat Kanadi. Spominju i tužbu

U potezu koji je šokirao diplomate i uzdrmao gospodarske temelje Sjeverne Amerike, američki predsjednik Donald Trump kasno u četvrtak objavio je trenutačni prekid svih trgovinskih pregovora s Kanadom.

Okidač za ovu drastičnu odluku bila je televizijska reklama koju je financirala kanadska pokrajina Ontario, a u kojoj se, koristeći arhivsku snimku bivšeg predsjednika Ronalda Reagana, oštro kritiziraju protekcionističke carine. Trump je reklamu nazvao "lažnom" i osudio je kao "nečuveno ponašanje" s ciljem utjecaja na američko pravosuđe.

Ova eskalacija dodatno je zaoštrila već napete odnose između dvaju susjeda, prijeteći jednom od najvećih trgovinskih partnerstava na svijetu, kroz koje dnevno prođe robe i usluga u vrijednosti od gotovo 2.7 milijardi američkih dolara.

Što je toliko razbjesnilo Trumpa?

U središtu spora je reklamna kampanja koju je pokrenula vlada Ontarija pod vodstvom premijera Douga Forda. S proračunom od čak 75 milijuna dolara (oko 70 milijuna eura), kampanja je ciljala američko tržište, a posebno republikanske glasače, emitiranjem na postajama poput Fox Newsa i ESPN-a.

Sporna reklama koristi montirani audiozapis iz Reaganovog radijskog obraćanja naciji o slobodnoj i poštenoj trgovini iz 1987. godine. Dok se na ekranu izmjenjuju prizori kanadskih radnika, tvornica i obitelji, čuje se Reaganov prepoznatljivi glas kako upozorava: "Visoke carine neizbježno vode do odmazde stranih zemalja i pokretanja žestokih trgovinskih ratova... Tržišta se smanjuju i propadaju, tvrtke se zatvaraju, a milijuni ljudi gube posao."

Premijer Ford je ranije ovog tjedna potvrdio da je reklama privukla Trumpovu pozornost. "Čuo sam da je predsjednik vidio našu reklamu. Siguran sam da nije bio presretan", izjavio je Ford, braneći kampanju kao "činjeničnu" i kao način da se "svim raspoloživim alatima" bori protiv američkih carina koje štete kanadskom gospodarstvu.

Trumpov bijes na društvenim mrežama

Predsjednikov odgovor bio je brz i beskompromisan. Na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je optužio Kanadu za prijevaru i zlonamjerno djelovanje.

- Zaklada Ronalda Reagana upravo je objavila da je Kanada lažno upotrijebila reklamu, koja je LAŽNA, a u kojoj Ronald Reagan negativno govori o carinama", napisao je Trump. "Učinili su to samo kako bi se umiješali u odluku Vrhovnog suda SAD-a i drugih sudova. CARINE SU VRLO VAŽNE ZA NACIONALNU SIGURNOST I GOSPODARSTVO SAD-A. Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU - napisao je Trump.

Zaklada Reagan prijeti tužbom

Dodatnu težinu cijelom slučaju dala je i reakcija Predsjedničke zaklade i instituta Ronalda Reagana. U službenoj izjavi objavljenoj na društvenoj mreži X, zaklada je osudila reklamu kao "pogrešno predstavljanje" Reaganovog govora.

"Reklama selektivno koristi audio i video zapis te iskrivljuje poruku Predsjednikovog radijskog obraćanja", stoji u priopćenju. Naglasili su da vlada Ontarija "nije tražila niti dobila dopuštenje za korištenje i uređivanje snimki". Zaklada je poručila da "razmatra pravne opcije" protiv vlade Ontarija i pozvala javnost da pogleda cjelovitu, neuređenu snimku Reaganovog govora.