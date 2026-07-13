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Pogledajte što je sve policija našla u kući kod Bjelovara!

Piše Luka Safundžić,
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Pogledajte što je sve policija našla u kući kod Bjelovara!
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Foto: Carinska uprava
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Pretragom na području Bjelovara pronađeni i droga, oružje te streljivo, koje je preuzela policija, objavili su iz Carine...

Carinska uprava objavila je kako su na temelju naloga Općinskog suda u Bjelovaru 10. srpnja proveli pretragu obiteljske kuće i pratećih objekata na području Bjelovara.

- Tijekom pretrage u više posebno izrađenih i prikrivenih prostora unutar drvene bačve u radionici, u lažnom krovu pseće kućice te u prostoru između stropa i krova radionice - pronađeno je ukupno 56,80 kilograma sitno rezanog duhana, 57.200 komada cigareta pakiranih u 2.860 paketića bez duhanskih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te elektronička vaga - objavili su iz Carinske uprave. 

Dodaju da za pronađene duhanske proizvode nije na zakonit način obračunana i plaćena trošarina, niti je osoba mogla dokazati zakonito stjecanje i posjedovanje robe. 

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-  Duhanski proizvodi i pronađeni predmeti privremeno su oduzeti sukladno odredbama Zakona o trošarinama. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela nedozvoljene trgovine iz članka 264. stavka 1. Kaznenog zakona protiv osumnjičene osobe bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu. Nadležnom Područnom carinskom uredu podnijet će se i zahtjev za naplatu trošarine u iznosu od 16.229,92 eura - rekli su iz Carine. 

Dodaju i da su tijekom pretrage u istom skrivenom prostoru pronađeni predmeti za koje postoji sumnja da predstavljaju kaznena djela iz nadležnosti policije, zbog čega je pretraga privremeno obustavljena te su odmah obaviješteni policijski službenici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske.

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- Nakon ishođenja naloga Županijskog suda u Bjelovaru, policijski službenici nastavili su pretragu te pronašli ukupno 2.190,50 grama materije nalik na marihuanu, više komada vatrenog i zračnog oružja, ručnu bombu, više od 5.000 komada streljiva različitih kalibara, veću količinu baruta, spremnike i dijelove oružja te pirotehnička sredstva. Policija je navedene predmete oduzela sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku - objavila je Carina

Dodaju da ovaj slučaj još jednom potvrđuje važnost zajedničkog djelovanja Carinske uprave i policije u otkrivanju i suzbijanju nezakonite trgovine te drugih oblika kriminaliteta.

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