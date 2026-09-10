Pogledajte što stiže prema Hrvatskoj! Izdali upozorenja, adio ljeto, dolaze crni oblaci...

Temperature su drastično pale, sunce su zamijenili sivi oblaci, preko noći smo iz ljeta uskočili u jesen. Velika promjena vremena stigla je u Hrvatsku, koja će idućih dana, pogotovo unutrašnjost, biti na udaru nevremena...

- U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, lokalno obilna, osobito na zapadu zemlje. Na sjevernom Jadranu mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom, a može biti i nevremena. U Dalmaciji promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, a ponajprije na sjevernom dijelu može biti pljuskova s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjereno jugo, na sjevernom dijelu uz obalu ponegdje i bura. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 23, u Dalmaciji između 25 i 30 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za četvrtak, 11. rujna.

Foto: DHMZ

Za cijelu Hrvatsku, uz iznimku dubrovačke regije, na snazi su upozorenja. Riječka i gospićka regija su pod narančastim upozorenjem, koje znači da je vrijeme opasno, zbog kiše i grmljavinskih nevremena.

Zagrebačka, splitska, osječka i kninska regija su pod žutim upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena, dok su za karlovačku regiju na snazi žuta upozorenja zbog kiše i grmljavinskih nevremena.

Četvrtak nam donosi kišu, a petak samo nastavlja u istom tonu...

- Promjenjivo, u unutrašnjosti često i pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito na Jadranu i uz njega lokalno izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, na Jadranu između 19 i 24 °C, na jugu ponegdje i viša. Najviša dnevna od 19 do 24, na moru između 24 i 29 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za petak, 11. rujna.

Foto: DHMZ

Za petak je za splitsku, riječku, dubrovačku i kninsku regiju na snazi žuto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena, dok je za karlovačku i gospićku regiju na snazi žuto upozorenje zbog kiše.

Za cijelu obalnu Hrvatsku na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra.

Temperature od 30 stupnjeva možemo zaboraviti...

Foto: DHMZ

- U subotu i nedjelju djelomice ili pretežno sunčano, u subotu još ponegdje uz malo kiše. Vjetar većinom slab. Osjetno svježije. Na moru u petak i subotu promjenjivo i nestabilno često s kišom i pljuskovima s grmljavinom, osobito u petak kada pljuskovi ponegdje mogu biti izraženiji. Puhat će umjeren sjeverozapadni vjetar, u subotu umjerena i jaka bura koja će u nedjelju oslabjeti. Svježije - pišu iz DHMZ-a u svojoj prognozi.

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