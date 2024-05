Pogledajte veliko nevrijeme koje ide prema Hrvatskoj!

Na stranici neverin.hr kao i na rain-alarm.com vidi se kako se Hrvatskoj sa zapada približava veliki olujni oblak. DHMZ je ranije objavio upozorenje i žuti alarm za grmljavinsko nevrijeme za sve regije u Hrvatskoj osim za dvije. Sad su to promijenili i samo gospićka regija označena je zelenom bojom, sve ostalo su u žutom. Najavili su da je moguće i izraženije grmljavinsko nevrijeme.

Ovo je radarska snimka sa stranice neverin.hr koja pokazuje kako se Hrvatskoj približava olujni oblak.

Foto: Neverin.hr

Ovo je satelitska snimka s iste stranice.

Foto: Neverin.hr

Isto se vidi i na stranici rain-alarm.com.

Foto: Rain Alarm

Vrijeme sutra

Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, ponegdje i pljuskovima i grmljavinom, koji uglavnom na istoku i jugu mogu biti izraženiji. Češća sunčana razdoblja očekuju se na Jadranu. Vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni, poslijepodne sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice jak. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 11 i 15, a najviša dnevna uglavnom od 16 do 21 °C, u gorju malo niža, piše DHMZ.