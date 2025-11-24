Obavijesti

News

Komentari 5
PRIPREME TRAJALE 20 DANA

POGLEDAJTE VIDEO Evo kako su prije 4 godine srušili dimnjake ciglane s eksplozivom u ZG-u

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 1 min
Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Ne tako davno, u veljači 2021. u zagrebačkom Črnomercu srušeni su u kontroliranim uvjetima dimnjaci pogona bivše ciglane

Vjesnik će srušiti. To je ukratko rezime današnjeg sastanka ministra Branka Bačića i statičara koji su proteklih dana detaljno analizirali  neboder Vjesnika.

Kako je napomenuo Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, zgrada nije sigurna te joj ovo hladno vrijeme, kiša i snijeg ne idu u prilog. Bačić je najavio hitan sastanak sa stručnjacima s kojima će razraditi plan rušenja zgrade te metodu samog uklanjanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec 01:44
Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec | Video: 24sata/Luka Stanzl/Pixsell

Ne tako davno, u veljači 2021. u zagrebačkom Črnomercu srušeni su u kontroliranim uvjetima dimnjaci pogona bivše ciglane. Pripreme su, prema riječima glavnog projektanta Nikole Miletića trajale 20-ak dana, a koristili su 35 kilograma eksploziva.

Dimnjake je oštetila dva potresa koja su godinu dana ranije pogodila Zagreb i okolicu. Narušena im je stabilnost te su predstavljali opasnost od djelomičnog ili cjelovitog rušenja pa se izvelo kontrolirano rušenje.

Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec
Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Odabrana je metoda rušenja miniranje rotacijom oba dimnjaka u smjeru sjeverozapada. Visina zapadnog dimnjaka je bila 49.8 metara, a visina istočnog dimnjaka 62.2 metra.

Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec
Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec
Zagreb: Srušeni dimnjaci Ciglane Črnomerec | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

