Pogodio sve brojeve i osvojio 80.000 €, evo gdje ide dobitak

U 89. kolu igre Sve ili Ništa izvučeni su brojevi 1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, koji su igraču iz Kutine donijeli dobitak SVE (11) u iznosu od 80.000,00 eura. Igrač je odigrao dvije kombinacije, pogodio sve izvučene brojeva te je za uplaćenih 2,60 eura dobio 80.000,00 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu: TISAK, KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 32, KUTINA.

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u utorak 31.3.2026.