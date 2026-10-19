Pogodio svih 11 brojeva i osvojio 80.000 €, evo gdje ide dobitak

U 292. kolu igre Sve ili Ništa izvučena je dobitna kombinacija 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21 koji su igraču iz Čakovca donijeli glavni dobitak „11 ili 0“ u iznosu od 80.000,00 eura.

Igrač je odigrao 2 kombinacije. Ukupna igračeva uplata iznosi 2,60 eura.

Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera: NLK TID D.O.O., OBRTNIČKA 1, ČAKOVEC

Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u utorak 20.10.2026.