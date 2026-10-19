Igrač iz Čakovca pogodio je svih 11 brojeva u popularnoj igri Sve ili Ništa te osvojio 80.000 eura, a dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu u svom gradu.
SVE ILI NIŠTA
Pogodio svih 11 brojeva i osvojio 80.000 €, evo gdje ide dobitak
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U 292. kolu igre Sve ili Ništa izvučena je dobitna kombinacija 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 21 koji su igraču iz Čakovca donijeli glavni dobitak „11 ili 0“ u iznosu od 80.000,00 eura.
Igrač je odigrao 2 kombinacije. Ukupna igračeva uplata iznosi 2,60 eura.
Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu ovlaštenog partnera: NLK TID D.O.O., OBRTNIČKA 1, ČAKOVEC
Sljedeće izvlačenje igre Sve ili Ništa je u utorak 20.10.2026.
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