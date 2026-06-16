Obavijesti

News

Komentari 0
MAGAREĆA KLUPA PLUS+

Pogreške pri upisima plaćaju oni koji to ne bi trebali - učenici

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Pogreške pri upisima plaćaju oni koji to ne bi trebali - učenici
ILUSTRACIJA | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Zakon škole obvezuje da upisuju najviše tri učenika s teškoćama u jednom razredu. No pri upisu srednje, dio učenika se upisuje, a da škole ne znaju da im treba individualizirani ili prilagođeni program

Učenici koji se školuju redovito uz individualizirani ili prilagođeni pristup upisuju se po zasebnoj listi, ali to nije uvjet. I to je jedna od nelogičnosti upisnog sustava. Naime, ako se djetetu i roditeljima ne sviđa preporuka HZZ-a, nakon profesionalne orijentacije za te učenike, oni jednostavno mogu prijaviti upis preko redovnih lista. Isto tako, ako se dijete ne upiše preko zasebne liste, sustav ga automatski prebacuje na redovni upis. No što to znači za sustav?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'
DOZNAJEMO

NEVJEROJATNO Sud pustio torcidaše koji su išli tući Srbe na Hvar: 'Javljat će se u policiju...'

Sud je okrivljenicima izrekao samo mjere opreza, potvrdili su nam na sudu, premda je državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je sucu u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice huligana
'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve
SKANDAL NA MATURI

'Procurile' fotografije ispita državne mature iz hrvatskog: Ispit se neće poništavati za sve

Vinko Filipović, ravnatelj NCVVO-a potvrdio je za 24sata da se radi o ispitu koji su ovaj ponedjeljak polagali maturanti. Slike su došle i do njih, već je pokrenuta istraga, ali ispit se neće poništavati za sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026