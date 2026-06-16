Pogreške pri upisima plaćaju oni koji to ne bi trebali - učenici

Učenici koji se školuju redovito uz individualizirani ili prilagođeni pristup upisuju se po zasebnoj listi, ali to nije uvjet. I to je jedna od nelogičnosti upisnog sustava. Naime, ako se djetetu i roditeljima ne sviđa preporuka HZZ-a, nakon profesionalne orijentacije za te učenike, oni jednostavno mogu prijaviti upis preko redovnih lista. Isto tako, ako se dijete ne upiše preko zasebne liste, sustav ga automatski prebacuje na redovni upis. No što to znači za sustav?