Pogubna strategija: Žalosno je da sve ovisi samo o turizmu...

Država se apartmanizirala, a zbog sigurne injekcije novca, koja stiže svakoga ljeta, nije imala razloga provoditi reforme i dizati konkurentnost zemlje

<p>Nikad sva jaja u istu košaru, to je jedna od ključnih, elementarnih i zdravorazumskih preporuka u svijetu gospodarstva, novca i investicija. Hrvatska je, nažalost, učinila suprotno i sve uložila na jednu kartu - turizam.</p><p>Pogubnost te strategije sad se jasno vidi. U svijetu smo, uz Maltu, najovisniji o turizmu pa ćemo lekciju o ovisnosti i platiti skuplje od drugih, skuplje nego ikad. Ako od 10 milijardi planiranih eura zaradimo tri, bit će “puna šaka brade”, iako je i to upitno.</p><h2>Pogledajte video: Velika rupa u proračunu</h2><h2>Reforme su na čekanju</h2><p>Ministar financija morat će se polomiti da nadoknadi milijarde koje će mu nedostajati, jer će u masi prihoda koji potječu iz turizma, a koja se opterećuje porezima, trošarinama i drugim davanjima, nedostajati više od 50 milijardi kuna.</p><p>Monokultura turizma opasna je na puno načina. Masa stanovništva dobiva poruku, koju primjenjuje u praksi, kako je najjednostavnije zarađeni novac onaj od turističke rente. To nije sasvim istina, ali ljudi doživljavaju da je perspektiva života od zimmer-frei filozofije sigurna.</p><p>Dalmatinski gradovi tijekom jeseni, zime i proljeća zamiru ili životare.</p><p>Država se apartmanizira, Vlada, javna uprava i lokalna samouprava, zbog - sve do jednom - sigurne injekcije novca koja stiže svakoga ljeta nema razloga provoditi reforme i dizati konkurentnost zemlje, pa sve što nije naslonjeno na turizam ili javni sektor, odnosno središnju i lokalnu državu, propada.</p><p>Ukratko, od svih strategija koristili smo najzavodljiviju, najjednostavniju, najinertniju i najopasniju, a koliko je ona razorna sad ćemo, nažalost, vidjeti i osjetiti. Udruga Glas poduzetnika upozorila je da Hrvatska nije spremna nositi se s problemom turista eventualno pozitivnih na korona virus, što potvrđuju i događaji na teniskom turniru u Zadru, ali ne samo oni.</p><p>HZJZ je tri tjedna nakon otvaranja granica donio upute za turističke djelatnike u slučaju da su gosti pozitivni na COVID-19, no nema konkretnog plana, priopćio je Glas poduzetnika.</p><h2>Jesmo li spremni za turiste?</h2><p>Ako smo u prevenciji širenja bolesti na početku pandemije bili brzi i efikasni, kod otvaranja granica i pripreme za ulazak turista očito nismo na toj razini, ocjenjuje udruga kritizirajući kašnjenje s objavom preporuka u trenutku kad imamo više od 150.000 turista u zemlji. U uputama ništa ne piše, gdje će iznajmljivač apartmana s gostima u slučaju zaraze korona virusom?</p><p>HZJZ problem spušta na lokalne stožere civilne zaštite, no dok se oni dogovaraju i smišljaju kako to organizirati, briga zapravo ostaje na samom iznajmljivaču, upozorava udruga. Lokalne zajednice i veći turistički kompleksi morali bi sad na brzinu organizirati turističke ambulante, angažirati liječničke timove, osigurati zaštitnu opremu i dijagnostiku za koronu.</p><p>Za mnoge od 555 lokalnih jedinica to je naprosto nemoguće. Bilo bi racionalnije da se ranije ojačalo kapacitete postojećih subregionalnih domova zdravlja, kaže Glas poduzetnika. ž</p><p>Hoće li ovo iskustvo, kad na kraju godine podvučemo crtu, biti dovoljan signal da se moramo mijenjati ili ćemo nastaviti po starom?</p>