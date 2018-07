Pogutala kapsule s kokainom, a jedna pukla: O Bože, umrijet ću

Žena koja je u svojem u svojem želucu krijumčarila 71 gram kokaina umrla je od predoziranja. Deyse Ricarte, majka 11-godišnjeg dječaka, progutala je desetak kapsula s kokainom s namjerom da ih prokrijumčari iz Brazila u Portugal. Čim je stigla na odredište, osjetila je da nešto nije u redu.

Jedna od kapsula s kokainom pukla je u njezinom želucu i žena je umrla od predoziranja u hotelskoj sobi u Lisabonu. Nekoliko minuta prije smrti, obuzeta panikom, nesretna 28-godišnjakinja snimila je oproštajni video i poslala ga prijatelju.

- Je li mi lice natečeno ili izgleda normalno? Mislim da ću umrijeti. O Bože, pomozi mi. Prijatelju, reci mojoj majci da volim nju i tatu. Neću preživjeti. Bože pomozi - izjavila je na snimci.

