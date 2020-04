Pojačanje u plavom sektoru: 'Primijenjena ekologija mora'...

Sveučilište u Dubrovniku pokrenulo je novi preddiplomski sveučilišni studij 'Primijenjena ekologija mora', koji će se izvoditi na Odjelu za akvakulturu, natječaj za upis je u tijeku, a prvi studenti studija bit će upisani u akademskoj 2020./2021. godini.

Opsežnom revizijom studijskog programa preddiplomskoga sveučilišnog studija Akvakultura, na Odjelu za akvakulturu pripremili su novi studij, koji će imati holistički pristup znanostima o moru, s ciljem unapređenja kvalitete i prilagođavanja potrebama društva i tržišta rada, priopćeno je u utorak iz dubrovačkog Sveučilišta.

Studij 'Primijenjena ekologija mora' obrazovat će stručnjake za rad u različitim djelatnostima, poput akvakulture, turizma ili pomorstva, koji će uz dobro poznavanje funkcioniranja morskih ekosustava pridonositi i održivom razvoju vezanih djelatnosti.

Završetkom trogodišnjeg studija studenti će steći akademski stupanj sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer primijenjene ekologije mora.

Naime, ističu iz dubrovačkog Sveučilišta, očuvanje okoliša postalo je nužno za održivo poslovanje i razvoj niza gospodarskih djelatnost, koje izravno ili neizravno ovise o očuvanoj prirodi i/ili resursima koje dobivamo iz prirode.

U Hrvatskoj u plavom sektoru zaposleno više od 130 tisuća ljudi

"Imajući u vidu važnost Jadranskog mora za gospodarstvo u cjelini, nužno je obrazovanje stručnjaka koji će u raznim djelatnostima primjenjivati visoke ekološke standarde, prilagođavati poslovanje nosivom kapacitetu morskog ekosustava i nuditi mjere za ublažavanje antropogenih pritisaka. Održivo gospodarenje obalnim područjem istodobno uzima u obzir osjetljivost obalnih ekosustava i krajobraza, raznolikost gospodarskih aktivnosti i korištenja te njihovo međusobno djelovanje, kao i njihov utjecaj na morske ekosustave", navode iz Sveučilišta u Dubrovniku.

Prema izvješću Europske komisije (The 2018 Annual Economic Report on EU Blue Economy) gospodarske djelatnosti vezane uz more i priobalje bilježe rast na razini cijele EU već duže vrijeme, a predviđa se još značajniji rast u nadolazećem razdoblju do 2030. g.

U Hrvatskoj je u plavom sektoru zaposleno više od 130 tisuća ljudi, najvećim dijelom u turizmu, ali i ostale djelatnosti imaju značajan potencijal za rast i potrebno je stvoriti kadar koji će omogućiti korištenje morskih resursa koji su pod sve jačim negativnim antropogenim utjecajima, dodaje se u priopćenju.

Studij 'Primijenjena ekologija mora' je u skladu sa svim nacionalnim i međunarodnim propisima i strategijama koje se tiču zaštite mora i priobalja i njihovog racionalnog iskorištavanja, navela je Sandra Buratović Maštrapa iz Ureda za odnose s javnošću dubrovačkog Sveučilišta.

