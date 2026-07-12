Pojavila se snimka uništenog motora Ryanaira: Srbin visio kroz prozor aviona i skoro ispao

Nove snimke otkrile su zastrašujuće posljedice incidenta na letu Ryanaira, gdje je putnik umalo isisan kroz razbijeni prozor zrakoplova. Video, podijeljen na društvenim mrežama, prikazuje uništeno kućište jednog od motora, poznato kao gondola, iz kojeg nedostaje jedna lopatica motora. Kamera se zatim pomiče prema gore i prikazuje potpuno raznesen prozor putničke kabine, svjedočeći o drami koja se odvijala na 6000 metara visine.

WATCH: Video showing the damaged engine that caused debris to smash through a Ryanair 737 cabin window earlier today. https://t.co/oWAPFHOt76 pic.twitter.com/ZSOAu0oOE2 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Noćna mora na letu FR1879 iz grčkog Soluna za Memmingen u Njemačkoj započela je u petak 10. srpnja nedugo nakon polijetanja, kada su putnici čuli iznenadnu, prodornu buku. Jedan od putnika opisao je zvuk za Radio Thessaloniki kao da je "pukla automobilska guma". U stvarnosti, dogodilo se nešto mnogo opasnije. Jedna od lopatica motora se odlomila, probila kućište u incidentu poznatom kao nekontrolirani kvar motora, i pogodila prozor putničke kabine, koji se rasprsnuo i uzrokovao trenutnu i opasnu dekompresiju.

Zrakoplovom su se prolomili vriskovi. U kabini je zavladao kaos dok se zrak razrjeđivao, a putnici su se borili za dah.

​- Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije. Čuli su se vriskovi... na trenutak sam pomislio da je netko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti - ispričao je jedan od prestravljenih putnika.

​- Maske s kisikom su pale i osjetio se snažan miris - nastavio je, opisujući prizore koji su uslijedili.

Foto: Screenshot

Putnik (61) iz Srbije umalo je ispao kroz prozor. On je, naime, sjetio točno pokraj prozora koji je eksplodirao. Sila dekompresije ga je povukla prema otvoru, a glava i ramena su mu u jednom trenutku bili izvan zrakoplova. Prema svjedočanstvima, život mu je spasilo to što nije skinuo sigurnosni pojas. Njegova supruga i drugi putnici panično su reagirali, uhvativši ga za noge i držeći ga svom snagom kako ga podtlak ne bi potpuno isisao iz letjelice.

- Bili smo u zraku 30-40 minuta. U jednom trenutku se prozor razbio. Moj muž je sjedio do prozora. Srećom, bio je vezan sigurnosnim pojasom. Pola njegovog tijela izletjelo je van, majica mu je spala, maske su pale, nitko nije mogao ništa učiniti, svi su plakali - ispričala je njegova supruga za grčku televiziju MEGA.

Očajnička borba trajala je nekoliko trenutaka dok ga napokon nisu uspjeli povući natrag u sigurnost kabine.

- Moj suputnik i ja uhvatili smo ga i držali. Srećom, jedan gospodin je došao sa sjedala pokraj nas pa smo ga zajedno držali za ruku, dok mu je polovica tijela bila kroz prozor - ispričao je jedan od putnika.

Herojski napor putnika potvrdio je i Michalis Giannakos, predsjednik Panhelenske federacije zaposlenika javnih bolnica, koji je novinarima opisao mučne detalje spašavanja. Srpski državljanin je nakon slijetanja hospitaliziran, no srećom, zadobio je samo lakše ozljede. Još troje putnika prevezeno je u bolnicu na preventivni pregled, ali su ubrzo pušteni.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Zrakoplov, 18 godina star Boeing 737-800 kojim za Ryanair upravlja tvrtka Malta Air, sigurno se vratio u Solun, gdje je prizemljen do daljnjega. Budući da se incident dogodio u zračnom prostoru Sjeverne Makedonije, istragu vodi tamošnji Odbor za istraživanje zrakoplovnih nesreća i incidenata. U istrazi im tehničku pomoć pružaju i međunarodna tijela, uključujući američki Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB), Saveznu upravu za zrakoplovstvo (FAA), kao i proizvođači zrakoplova i motora, Boeing i CFM International.

Ovaj je događaj odmah povukao paralele sa smrtonosnim incidentom na letu Southwest Airlinesa 2018. godine, kada je putnica poginula nakon što je nekontrolirani kvar motora također doveo do pucanja prozora. Oba incidenta uključivala su motor CFM56-7B, jedan od najčešće korištenih i općenito vrlo pouzdanih motora u komercijalnom zrakoplovstvu. Istraga će se vjerojatno usredotočiti na uzrok loma lopatice ventilatora motora.

Nekontrolirani kvar motora, pri kojem se dijelovi ne zadrže unutar njegova zaštitnog kućišta, izuzetno je rijedak, ali i vrlo ozbiljan događaj. Posada leta FR1879 reagirala je brzo i u skladu sa sigurnosnim protokolima. Nakon dekompresije, piloti su izveli brzo spuštanje s visine od otprilike 4.500 metara stopa na oko 1.500 metara, gdje je zrak gušći i omogućuje normalno disanje, prije nego što su se vratili prema zračnoj luci u Solunu. Ryanair je za ostale putnike organizirao zamjenski zrakoplov koji ih je prevezao do njihovog odredišta u Njemačkoj.