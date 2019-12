Poklonite svojim najdražima magicnu zimsku priču!

Čaroban kutak u centru grada mjesto je gdje možete ovjekovječiti predivne blagdanske trenutke i ispričati svoju foto priču. Ako ste se zasitili klasičnih prigodnih fotografija, onda su Foto Priče pravo mjesto za Vas. Tim mladih ljudi okupljen oko ovog projekta radi sve samo ne uobičajene obitelske portrete. Ideja o foto pričama se pojavila na jednoj sasvim običnoj kavi. Željeli su već stvoriti mjesto na kojem će sve izgledati kao Božić, mirisati na Božić i u kojem će se svi osjećati toliko toplo i ugodno da će inspiracija za prekrasne fotografije dolaziti sama od sebe. „Družimo se, igramo, pišemo pisma Djedu Božićnjaku, uživamo u slatkom baru, lampicama i šljokicama, a uz sve to pričamo lijepe Foto Priče.“ Kažu nam ispričati fotograf Matija (Ladies and Gentleman Weddings) te organizatorice i stilistice Andrea (Studio Katran Events) i Petra (Event More).

Foto Priče su više od klasičnog fotografiranja, to je magičan kutak gdje mogu doći odrasli i djeca, veliki i mali, obitelj, prijatelji kolege… Bitno je samo da ste dobre volje i da želite jednu lijepu uspomenu, kažu iz FotoPriča. Zimska varijanta donosi blagdanski set s četiri pozadine koje bude sve osjete i svakog tko se nađe ispred foto-objektiva momentalno će preplaviti neodoljivi duh Božića, a sve to na svima dostupnoj i jedinstvenoj lokaciji – Photo Studio Katran.



Tema: Promo sadržaj