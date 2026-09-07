Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca
POKOP KRVNIKA MLADIĆA Oko crkve opsadno stanje, tisuće u redu kako bi vidjeli njegov lijes
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić je, uz članove obitelji, bio među prvima u mimohodu, a za Radio-televiziju Republike Srpske izjavio je da je Mladić "ponovno ujedinio narod" i da se "danas piše povijest srpskog naroda".
'Potočari imaju svoje čuvare': Majke Srebrenice osudile su veličanje koljača Ratka Mladića
Udruženje Majke Srebrenice oštro je osudilo ‘ponovno buđenje četničke ideologije’ nakon poruka navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić, dok je Misija OESS-a u BiH kritizirala izravni prijenos njegove komemoracije iz Beograda na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS).
Tijekom sinoćnjeg susreta beogradskih nogometnih klubova na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovijed “Pravac Potočari” čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovijed prije nego li je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici.
FOTO Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve
Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka.
Pokop haškog osuđenika i način na koji ga dio okupljenih veliča izazvali su reakcije i izvan Srbije. Američki senatori Jeanne Shaheen i Chuck Grassley te kongresnik Keith Self pozvali su vlasti u Beogradu i Banjoj Luci da se distanciraju od pokopa i osiguraju da Mladiću ne budu odane službene počasti.
Zbog organizacije događaja i javnog slavljenja osuđenog ratnog zločinca, europska povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je planirani službeni posjet Beogradu. Poručila je da takvo ponašanje nije u skladu s europskim vrijednostima.
Na njezinu je izjavu reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nazvavši je „glupom“.
Vučić je ranije objavio kako neće nazočiti Mladićevu sprovodu jer ima ranije dogovoren susret s predsjednikom Uzbekistana. Na subotnjoj komemoraciji u beogradskom Domu vojske, međutim, bio je nazočan srbijanski ministar pravde Nenad Vujić.
U Beogradu su zbog sprovoda uvedene posebne mjere, a dio prometnica u okolici mjesta ispraćaja je zatvoren.
Prema izvještajima N1 Srbije, dio okupljenih Mladića otvoreno veliča kao nacionalnog heroja, uz uzvike i poruke podrške. Mnogi nose majice s njegovim likom, zastave Srbije i Vojske Republike Srpske te obilježja veteranskih udruga iz ratova devedesetih.
U blizini crkve postavljeni su videozid i privremeni sanitarni čvorovi. Svećenstvo je putem društvenih mreža pozvalo volontere da pomognu u podjeli vode i svijeća okupljenima.
Pred crkvom je među okupljenima viđen i Aleksandar Vulin, član Senata Republike Srpske. Zaupokojenu liturgiju služio je Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha Srpske pravoslavne crkve, dok je opelo zakazano za podne.
Iako su pojedini mediji ranije objavili da bi obred trebao predvoditi patrijarh Porfirije, ta informacija zasad nije službeno potvrđena.