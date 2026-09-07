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IMA I POČASNU VOJNU POSTROJBU

POKOP KRVNIKA MLADIĆA Oko crkve opsadno stanje, tisuće u redu kako bi vidjeli njegov lijes

Piše 24sata,
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POKOP KRVNIKA MLADIĆA Oko crkve opsadno stanje, tisuće u redu kako bi vidjeli njegov lijes
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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Nekoliko tisuća ljudi od ranih jutarnjih sati okuplja se u Beogradu kako bi ispratilo Ratka Mladića, nekadašnjeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i pravomoćno osuđenog ratnog zločinca

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Ožalošćeni odaju počast lijesu Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca VIDEO
Ožalošćeni odaju počast lijesu Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca | Video: 24sata/reuters

POGLEDAJTE GALERIJU:

Beograd: Brojni građani došli odati počast ratnom zločincu Ratku Mladiću Beograd: Kovčeg s tijelom ratnog zločinca Ratka Mladića izloženo je u Crkvi Svetog apostola Luke Beograd: Brojni građani došli odati počast ratnom zločincu Ratku Mladiću
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Foto: Antonio Ahel/ATAImages
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MLADIĆEVA SMRT UJEDINILA SRBE

Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić je, uz članove obitelji, bio među prvima u mimohodu, a za Radio-televiziju Republike Srpske izjavio je da je Mladić "ponovno ujedinio narod" i da se "danas piše povijest srpskog naroda".

ČETNIČKA IDEOLOGIJA

'Potočari imaju svoje čuvare': Majke Srebrenice osudile su veličanje koljača Ratka Mladića

Udruženje Majke Srebrenice oštro je osudilo ‘ponovno buđenje četničke ideologije’ nakon poruka navijača Crvene zvezde i Partizana kojima se veličao ratni zločinac Ratko Mladić, dok je Misija OESS-a u BiH kritizirala izravni prijenos njegove komemoracije iz Beograda na Radio-televiziji Republike Srpske (RTRS). 

Tijekom sinoćnjeg susreta beogradskih nogometnih klubova na tribinama je bila istaknuta velika Mladićeva fotografija, a jedna od poruka koja se mogla čuti je i njegova zapovijed “Pravac Potočari” čime su navijači obaju klubova aludirali na njegovu zapovijed prije nego li je u ljeto 1995. počinjen genocid u Srebrenici. 

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24sata
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
DEGUTANTNO

FOTO Vojska uz Mladićev lijes, na lijesu sablja. Tisuće čekaju u redu kod crkve

Rijeka ljudi, njih stotine i stotine, čeka od ranog jutra u Beogradu kako bi odala počast monstrumu i ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ispred crkve u kojoj je izložen njegov lijes, na kojem su njegova kapa i sablja, nastala je gužva, dosta njih nosi i zastave i majice s likom ovog, kako su ga opisali oni koji su ratovali protiv njega, smeća od čovjeka.

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24sata
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
MEĐUNARODNE OSUDE

Pokop haškog osuđenika i način na koji ga dio okupljenih veliča izazvali su reakcije i izvan Srbije. Američki senatori Jeanne Shaheen i Chuck Grassley te kongresnik Keith Self pozvali su vlasti u Beogradu i Banjoj Luci da se distanciraju od pokopa i osiguraju da Mladiću ne budu odane službene počasti.

24sata
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zbog organizacije događaja i javnog slavljenja osuđenog ratnog zločinca, europska povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je planirani službeni posjet Beogradu. Poručila je da takvo ponašanje nije u skladu s europskim vrijednostima.

Na njezinu je izjavu reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nazvavši je „glupom“.

24sata
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vučić je ranije objavio kako neće nazočiti Mladićevu sprovodu jer ima ranije dogovoren susret s predsjednikom Uzbekistana. Na subotnjoj komemoraciji u beogradskom Domu vojske, međutim, bio je nazočan srbijanski ministar pravde Nenad Vujić.

ZATVORILI ULICE

U Beogradu su zbog sprovoda uvedene posebne mjere, a dio prometnica u okolici mjesta ispraćaja je zatvoren.

Prema izvještajima N1 Srbije, dio okupljenih Mladića otvoreno veliča kao nacionalnog heroja, uz uzvike i poruke podrške. Mnogi nose majice s njegovim likom, zastave Srbije i Vojske Republike Srpske te obilježja veteranskih udruga iz ratova devedesetih.

24sata
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

U blizini crkve postavljeni su videozid i privremeni sanitarni čvorovi. Svećenstvo je putem društvenih mreža pozvalo volontere da pomognu u podjeli vode i svijeća okupljenima.

Pred crkvom je među okupljenima viđen i Aleksandar Vulin, član Senata Republike Srpske. Zaupokojenu liturgiju služio je Đorđe Stojisavljević, šef Kabineta patrijarha Srpske pravoslavne crkve, dok je opelo zakazano za podne.

24sata
Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Iako su pojedini mediji ranije objavili da bi obred trebao predvoditi patrijarh Porfirije, ta informacija zasad nije službeno potvrđena.

Komentari 18

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