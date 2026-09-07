POKOP KRVNIKA MLADIĆA Oko crkve opsadno stanje, tisuće u redu kako bi vidjeli njegov lijes

MEĐUNARODNE OSUDE

Pokop haškog osuđenika i način na koji ga dio okupljenih veliča izazvali su reakcije i izvan Srbije. Američki senatori Jeanne Shaheen i Chuck Grassley te kongresnik Keith Self pozvali su vlasti u Beogradu i Banjoj Luci da se distanciraju od pokopa i osiguraju da Mladiću ne budu odane službene počasti.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zbog organizacije događaja i javnog slavljenja osuđenog ratnog zločinca, europska povjerenica za proširenje Marta Kos otkazala je planirani službeni posjet Beogradu. Poručila je da takvo ponašanje nije u skladu s europskim vrijednostima.

Na njezinu je izjavu reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nazvavši je „glupom“.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Vučić je ranije objavio kako neće nazočiti Mladićevu sprovodu jer ima ranije dogovoren susret s predsjednikom Uzbekistana. Na subotnjoj komemoraciji u beogradskom Domu vojske, međutim, bio je nazočan srbijanski ministar pravde Nenad Vujić.