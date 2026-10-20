Pokrali, a sad prodaju! Luksuzni proizvodi preplavili oglasnike u Francuskoj. Reagirala ministrica

Nakon pljački trgovina tijekom nasilnih nereda u Francuskoj, na internetskim platformama za prodaju rabljene robe pojavili su se oglasi za proizvode za koje se sumnja da su ukradeni. Tj. najvjerojatnije su ukradeni. Među njima su luksuzne dizajnerske torbe, parfemi, kozmetika, ali i nogometni dresovi.

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Posebnu pozornost privukli su oglasi na Vintedu, gdje su se nudili predmeti koji su vjerojatno ukradeni. Na društvenim mrežama proširile su se fotografije vrećica punih kozmetike, a pojedini proizvodi oglašavani su po vrlo niskim cijenama. Sumnju su izazvali i nogometni dresovi ponuđeni na prodaju ubrzo nakon pljački, čak i s još pričvršćenim zaštitnim oznakama.

- Mladi su samo ulazili u trgovine i uzimali što god žele s polica. Razbijaju izloge i kradu sve redom - opisuju korisnici Twittera iz Francuske situaciju.

Francuske vlasti reagirale su na pojavu takvih oglasa. Ministrica zadužena za digitalna pitanja Anne Le Hénanff zatražila je od internetskih platformi da bez odgode uklone ponude za koje se utvrdi da se odnose na ukradenu robu. Od njih se očekuje i suradnja s policijom kako bi se utvrdilo tko stoji iza preprodaje.

Iz Vinteda su poručili da su pojačali nadzor i počeli uklanjati sumnjive oglase. Korisnicima koji krše pravila prijeti i trajna zabrana korištenja platforme. Tvrtka ističe da je prodaja ukradenih predmeta strogo zabranjena te da surađuje s francuskim vlastima.

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