Pokreću disciplinski postupak zbog uhićenja žene (46) i kćeri

Nad četvoricom supetarskih policajaca pokrenut će se postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti zbog povrede službene dužnosti nakon što su u kolovozu priveli ženu (46) i njenu maloljetnu kćer (17), a u bračkoj policiji provest će se i edukacija policajaca kako se ti propusti ne bi ponavljali.

Gorana Roso, koja zastupa uhićenu ženu, rekla je za Slobodnu Dalmaciju kako će pokrenuti određene postupke.

- S obzirom na utvrđenje same policije kako i na navode mojih stranaka nesporno je kako je prilikom postupanja policijskih službenika došlo do nezakonitih radnji - rekla je, ali nije precizirala koji će to pravni koraci biti.

Žena je prijavila policajce zbog postupanja prema njoj i kćeri nakon uhićenja. Kako se navodi, ženu i kćer su uz uporabu sredstava prisile priveli nakon što je drškom metle lupala o strop susjedama u stanu iznad zbog buke. Naime, ženu su iz Bola odvezli u Supetar gdje su ih držali u policiji cijelu noć, pa ujutro odveli na Hitnu zbog lakše ozljede kćeri te opet vratili u postaju i držali do podneva. Dan kasnije su dobili zabranu približavanja susjedi, a par dana kasnije i još jednu prijavu koja je podnijeta u Zagrebu.

Slobodna piše da je policija zakonito uporabila sredstva prisile i da je uhićenje bilo zakonito, ali da će zbog formalnih propusta provesti disciplinski postupak, a žena je dobila i obavijest da će policajci na edukaciju radi unaprjeđenja rada.