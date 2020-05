Pokrenuli peticiju za poštene račune: Žele platiti koliko troše

Više od 450 članova Facebook grupe “Bez paušala za javne i ine usluge” iniciralo je potpisivanje peticije kojom se traži da davatelji javnih usluga počnu obračunavati i naplaćivati usluge prema potrošnji, kaže Ante Tičić, dopredsjednik udruge Splitski potrošač.

Peticija pod nazivom “Obračun i plaćanje javnih usluga prema potrošnji, a ostala javna davanja prema ostvarenom prihodu” upućena je Vladi Republike Hrvatske, a objavljena je i može se potpisati na internetskoj stranici www.citizengo.org/hr/179668.

U udruzi Splitski potrošač tvrde kako je posebno netransparentna fiksna vodna naknada u računu za potrošenu vodu, a posebice svrha zbog koje je ta naknada uvedena. Muči ih i to što se fiksna vodna naknada jako razlikuje od grada do grada. Prema Zakonu o vodnim uslugama, to su djelatnosti od općeg interesa i obavljaju se kao javna služba, a pružaju pod nediskriminacijskim i socijalno priuštivim uvjetima.

Neki plaćaju 4,62 kune, a neki 48 kuna

No u otvorenom pismu Vijeću za vodne usluge pri Ministarstvu zaštite okoliša i energetike s kraja 2018. Splitski je potrošač pisao kako su je kućanstva u 13 hrvatskih gradova plaćala manje od 10 kuna na mjesec. U većini gradova bila je između 10 i 20 kuna, ali u nekima i više od 30 kuna.

- Najniža fiksna vodna naknada je 4,62 kune, a najviša 48 - upozorili su u tom pismu te preporučili Vijeću za vodne usluge da zatraži analizu stvarnih troškova kojima se opravdavaju iznosi, posebice od gradova koji je naplaćuju više od 25 kuna na mjesec.

U peticiji se navodi i kako paušal za usluge gospodarenja komunalnim otpadom nema utemeljenja u Zakonu, da je nepoštena naplata nestandardne usluge u opskrbi električnom energijom plinom neovisno od potrošnji, ali i da je plaćanje RTV pristojbe neovisno o gospodarskim mogućnostima kućanstva suprotno članku 51. Ustava.

Porez po zaradi, a ne po krevetu

- Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima - prvi je stavak članka, koji inicijatori peticije shvaćaju tako da bi kućanstva s većim primanjima trebala RTV pristojbu plaćati više.

Smatraju i da su nepoštene naplata boravišne pristojbe neovisno o vremenu i količini obavljene turističke usluge iz podataka e-Vizitora i položaju na tržištu, kao i naplata poreza privatnim iznajmljivačima po krevetu iz rješenja, a ne po prihodu.

- Tražimo i da se ostala davanja, porezi, pristojbe i članarine obračunavaju prema prihodu, odnosno gospodarskim mogućnostima - kaže Ante Tičić.

Pravo na peticiju postoji stoljećima, ali kod nas ne znači i obvezu državnih i drugih javnih tijela da se o njoj izjasne u formalnom postupku, osim u obliku odgovora podnositelju peticije.

