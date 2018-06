Pokrivala ih opna: Organi su joj čak 19 godina bili izvan tijela...

Liječnici su spasili tinejdžerku koja je 19 godina živjela s vitalnim organima izvan njezinog tijela. Sauda Suleiman Amour iz Tanzanije rođena je s omfalokelom, malformacijom na abdominalnoj stijenci pa su joj se jetra i dio utrobe nalazili izvan trbuha, pokriveni samo tankom opnom.

U takvim slučajevima, novorođenčad se operira nekoliko sati nakon rođenja, no Suada je podvrgnuta samo dvjema neuspješnim operacijama kada je imala pet godina.

Prije četiri godine prestala je pohađati školu, jer je tamo bila izložena uvredama i vrijeđanjima vršnjaka. Rugali su joj se da izgleda trudno, a ona sama bila je u konstantnom strahu da će njezina izraslina puknuti.

- Sirota djevojka zbog svoje izrasline veličine nogometne lopte nije mogla ići u školu ni igrati se vani. Morala ju je štititi jer bi bilo kakva ozljeda izrasline vjerojatno bila fatalna - objasnio je dr. Radhakrishna Patta, indijski liječnik i direktor Instituta za medicinsku znanost u Indiji, kojem je Sauda operirana.

Liječnici koji su je operirali morali su proširiti njezin abdomen prije nego što su organe mogli smjestiti u trbušnu šupljinu.

U Sjedinjenim Državama, s omfalokelom se rađa jedno na 5400 djece godišnje.

U ranim tjednima trudnoće, dijelovi probavnog sustava rastu izvan embrija u normalnoj trudnoći, ali ti dijelovi organizma trebali bi se smjestiti u tijelo fetusa najkasnije do 11-og tjedna gestacijskog perioda. Kod omfalokele, tijekom razvoja fetusa u maternici, abdominalni organi koji uključuju crijeva, jetru i druge organe nastave abnormalno rasti u vrećici izvan pupka.

