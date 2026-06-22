Pokušaj ubojstva kod Sl. Broda: Grupa muškaraca pretukla je dvojac, teško su ozlijeđeni!

Policija je objavila detalje fizičkog sukoba u kojem je grupa od četvero muškaraca teško ozlijedila dvojac (40 i 33) u centru Slavonskog Broda oko tri sata u noći 20. lipnja.

- Policijski službenici su ubrzo došli do saznanja o počiniteljima kaznenih djela. Radi se o 21-godišnjaku i 20-godišnjaku koji su pronađeni i uhićeni isti dan na području Policijske uprave brodsko-posavske, te dvojici 21-godišnjaka koji su pronađeni i uhićeni (21. lipnja) na području Policijske uprave osječko-baranjske.

Osim kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda i sudjelovanja u tučnjavi policija je navela da je riječ o pokušaju ubojstva.

- Dakle, utvrđeno je da su osumnjičeni tjelesno napali 41-godišnjaka udarajući ga, kao i 33-godišnjaka, kojega je jedan 21-godišnjak ozlijedio oštrim predmetom. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ozljede okvalificirane kao teške tjelesne ozljede - navode.

Osumnjičeni su predani u pritvor.