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UŽAS U CENTRU GRADA

Pokušaj ubojstva kod Sl. Broda: Grupa muškaraca pretukla je dvojac, teško su ozlijeđeni!

Piše Ivan Štengl,
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Pokušaj ubojstva kod Sl. Broda: Grupa muškaraca pretukla je dvojac, teško su ozlijeđeni!
Foto: Pixsell/canva

Utvrđeno je da su osumnjičeni tjelesno napali 41-godišnjaka udarajući ga, kao i 33-godišnjaka, kojega je jedan 21-godišnjak ozlijedio oštrim predmetom

Policija je objavila detalje fizičkog sukoba u kojem je grupa od četvero muškaraca teško ozlijedila dvojac (40 i 33)  u centru Slavonskog Broda oko tri sata u noći 20. lipnja.

- Policijski službenici su ubrzo došli do saznanja o počiniteljima kaznenih djela. Radi se o 21-godišnjaku i 20-godišnjaku koji su pronađeni i uhićeni isti dan na području Policijske uprave brodsko-posavske, te dvojici 21-godišnjaka koji su pronađeni i uhićeni (21. lipnja) na području Policijske uprave osječko-baranjske.

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Osim kaznenih djela teških tjelesnih ozljeda i sudjelovanja u tučnjavi policija je navela da je riječ o pokušaju ubojstva.

- Dakle, utvrđeno je da su osumnjičeni tjelesno napali 41-godišnjaka udarajući ga, kao i 33-godišnjaka, kojega je jedan 21-godišnjak ozlijedio oštrim predmetom. Ozlijeđenima je pružena liječnička pomoć u bolnici u Slavonskom Brodu, gdje su ozljede okvalificirane kao teške tjelesne ozljede - navode.

Osumnjičeni su predani u pritvor.

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