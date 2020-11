- Ne u\u017eivam u jujitsuu, ne mislim da je trening posebno zabavan, ali ga jako po\u0161tujem jer je apsolutno bitan u uli\u010dnoj borbi i samoobrani - rekao je u Instagram objava o incidentu.

<p>Njujorčanin je iskoristio svoje borilačke vještine kako bi spriječio pokušaj otmice bebe u parku u New Yorku prošlog tjedna. Tako je zadržao zločinca 15 minuta dok vlasti nisu stigle, piše<a href="https://nypost.com/2020/11/16/good-samaritan-uses-martial-arts-to-thwart-attempted-kidnapping/" target="_blank"> New York Post</a>.</p><p>Brian Kemsley, 33-godišnji trener Muay Thaija, uskočio je kada je vidio muškarca kako pokušava ugrabiti bebu u kolicima žene.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Pokušavao sam ga odvući od majke i pustiti je da se skloni na sigurno ... Ali pred kraj, također sam pokušavao zaštititi tipa od rulje - rekao je za The Post.</p><p>NYPD je dobio dobjavu tog dana oko 15:35. Pokušaj otmice snimljen je, a na videu se vidi kako Kemsley hvata muškarca, baca ga na zemlju i drži ga tamo.</p><p>Dok ga je držao, Kemsley je rekao da je shvatio da je napadač emotivno nestabilan, i da mu se u jednom trenutku činilo da on misli da razgovara s bivšim predsjednikom Obamom u ovalnom uredu.</p><p>- Ne uživam u jujitsuu, ne mislim da je trening posebno zabavan, ali ga jako poštujem jer je apsolutno bitan u uličnoj borbi i samoobrani - rekao je u Instagram objava o incidentu.</p><p>- Želio bih naglasiti da kada je u pitanju sigurnost zajednice, razbijanje nekoga ne bi trebao biti prioritet - dodao je u drugom postu.</p><p>- Ne bismo se trebali pojaviti s palicama i početi tući ljude. Prioritet bi uvijek trebao biti rješavanje situacije što nenasilnije kako situacija ne bi eskalirala.</p><p>Napadača je tako držao 15 minuta do dolaska policije.</p>