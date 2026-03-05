Obavijesti

PLJAČKAŠ GROBOVA

Pokušao opljačkati sarkofag kod katedrale u Dubrovniku

Tijekom sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred dubrovačke katedrale pronađen je pokrov sarkofaga | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Policija je danas poslijepodne zaprimila dojavu odgovorne osobe da je netko pokušao otvoriti poklopac sarkofaga pronađenog prilikom izvođenja radova sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred Katedrale

Nepoznata osoba najvjerojatnije je pokušala opljačkati sarkofag koji je krajem veljače pronađen u blizini Katedrale, doznaje Dubrovački dnevnik. Na teren je izašla i policija. Policija je danas poslijepodne zaprimila dojavu odgovorne osobe da je netko pokušao otvoriti poklopac sarkofaga pronađenog prilikom izvođenja radova sanacije pločnika Poljane Marina Držića ispred Katedrale. Policija je na mjestu događaja obavila očevid.

U tijeku su konzultacije s državnim odvjetništvom oko kvalifikacije kaznenog djela u sklopu kojih se čeka i službeno izvješće područne konzervatorske službe Ministarstva kulture i medija u Dubrovniku", odgovorili su iz Policijske uprave dubrovačko-neretvanske na upit Dubrovačkog dnevnika. 

