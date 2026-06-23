Pokušao prevariti ženu kao 'istražitelj USKOK-a', terete ga i za razbojništvo staro 12 godina

Međimurska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad čovjekom (40) kojeg sumnjiči da je krajem studenoga prošle godine pokušao prevariti 44-godišnjakinju sa štrigovskog područja lažno se predstavljajući kao istražitelj USKOK-a. Naime, osumnjičeni je telefonom nazvao ženu i rekao joj da se navodno provodi financijska istraga protiv djelatnika banke u kojoj ima otvoren račun. Uvjeravao ju je da zbog zaštite svoje ušteđevine podigne sav novac s računa te ga preda na provjeru autentičnosti.

Srećom, žena je posumnjala u priču te nije podigla niti predala novac, već je cijeli slučaj prijavila policiji. Protiv osumnjičenog bit će podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje na pokušaj prijevare.

Isti muškarac osumnjičen je i za razbojništvo počinjeno još 2014. godine u Čačincima. Tada su muškarac i žena provalili u kuću 79-godišnjakinje, pri čemu je muškarac uporabom sile spriječio žrtvu da pozove pomoć, dok je njegova pomagačica ukrala 1.850 kuna.

Policija navodi kako je slučaj razriješen nakon 12 godina zahvaljujući detaljnom operativnom radu, suvremenim kriminalističko-tehničkim metodama i forenzičkom vještačenju bioloških tragova, koji su izravno povezali osumnjičenog s razbojništvom. Nakon dovršenog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok policija i dalje traga za ženom koja je sudjelovala u razbojništvu.

Policija ponovno upozorava građane da ne nasjedaju na telefonske pozive osoba koje se lažno predstavljaju kao policajci, istražitelji, djelatnici banaka ili drugih institucija. Ističu kako policija, USKOK, državno odvjetništvo i banke nikada od građana ne traže da podižu ili predaju novac radi navodnih provjera ili istraga.