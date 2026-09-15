Pokušao ubiti Trumpa. Njegovu kremaciju platio je 'anonimni donator'. FBI na udaru kritika...

Kremiranje Thomasa Crooksa, mladića koji je 13. srpnja 2024. godine pokušao ubiti američkog predsjednika Donalda Trumpa, platio je "anonimni donator" samo nekoliko dana nakon smrtonosne pucnjave na skupu u Butleru u Pennsylvaniji, objavio je New York Post koji je imao uvid u dokumentaciju.

Informacija je dio spisa dostavljenih predsjedniku Odbora za pravosuđe Senata, Chucku Grassleyju, u sklopu njegove istrage o pokušaju atentata na Trumpa. Otkriće dodatno produbljuje misterij i kontroverze koje okružuju cijeli slučaj, od samog napada do postupanja s tijelom napadača.

U sažetku razgovora koji su savezni istražitelji vodili s napadačevim ocem, Matthewom Crooksom, stoji kratka bilješka: "Anonimni donator platio kremiranje". Prema dokumentu, čini se da je ova informacija dobivena od odvjetnika obitelji.

Dodatak bilješke navodi da je Matthew bio 'umirovljen', a njegova supruga na dopustu s posla, što upućuje na to da obitelj vjerojatno nije mogla samostalno podmiriti troškove pogreba. U drugim dijelovima saveznih zapisa, u koje je NY Post imao uvid, Matthew objašnjava da je u vrijeme pucnjave bio "nezaposlen". Cijena izravnog kremiranja u Sjedinjenim Američkim Državama kreće se od otprilike tisuću do više od 3.600 američkih dolara, ovisno o lokaciji i specifičnim uslugama, što objašnjava zašto je financijska pomoć mogla biti nužna.

Kontroverze oko brze kremacije

Informaciju o kremiranju prvi je javno iznio zastupnik Clay Higgins, republikanac iz Louisiane, koji je izrazio bijes i uznemirenost zbog činjenice da je tijelo napadača predano obitelji manje od dva tjedna nakon pokušaja atentata. Smatra da je tako brz postupak mogao ugroziti daljnju istragu.

"Moj napor da pregledam Crooksovo tijelo u ponedjeljak, 5. kolovoza, izazvao je popriličnu pomutnju i otkrio uznemirujuću činjenicu... FBI je pustio tijelo na kremiranje deset dana nakon pucnjave", napisao je Higgins u pismu dvostranačkoj kongresnoj radnoj skupini koja istražuje sigurnosne propuste oko pucnjave.

Higgins je brzu kremaciju nazvao potencijalnom "opstrukcijom svakog daljnjeg istražnog napora" od strane FBI-a. Čak je i jedan od snajperista SWAT tima koji je bio na mjestu događaja opisao postupanje s dokazima kao "neobičan obrazac".

Odgovor FBI-a i neodgovorena pitanja

Kao odgovor na kritike, FBI je branio svoje postupke. Iz agencije su poručili da je predaja Crooksova tijela obitelji bila u skladu sa standardnim procedurama te da je provedena u koordinaciji s uredom mrtvozornika i lokalnim policijskim partnerima. Ustvrdili su da "ništa nije bilo požurivano i sve je dokumentirano kao dio istrage".

Unatoč tome, istraga o samom pokušaju atentata i dalje traje, a jasan motiv za Crooksov čin još uvijek nije utvrđen. To ostavlja prostor za brojne špekulacije. Dodatnu složenost slučaju daje činjenica da je 20-godišnji Crooks bio registrirani republikanac, iako je 2021. godine donirao 15 dolara političkom odboru sklonom demokratima. Politička opredjeljenja njegovih roditelja također su miješana; majka mu je registrirana demokratkinja, a otac libertarijanac.