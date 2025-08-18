Obavijesti

NOVI PROBLEM ZA JADROLINIJU

Pokvarila se rampa na trajektu u Šibeniku, auti ne mogu van, a putnici su preskakali na rivu

Piše Ivan Hruškovec,
Pokvarila se rampa na trajektu u Šibeniku, auti ne mogu van, a putnici su preskakali na rivu
Foto: Šibenik.in

Zbog kvara rampe automobili su zapeli u šibenskoj luci i čeka se da serviseri riješe kvar kako bi se automobili mogli iskrcati. Putnici su pak izašli na nužni izlaz

Trajekt na liniji Šibenik-Kaprije-Žirje zapeo je ponedjeljak popodne u šibenskoj luci jer se rampa nije mogla spustiti do kraja, a vozila neće moći s trajekta sve dok serviseri ne poprav e rampu. 

-Preskakali smo s trajekta na rivu, auti su nam na trajektu, a mi šetamo po Šibeniku. Najmanje do 18.30, a ne znamo puno, samo se nadamo - kazala je čitateljica za Šibenik.in.

Putnike pješake puštali su na nužni izlaz, a radnici Jadrolinije ostalima su poručili da mogu prošetati gradom, dok se kvar ne riješi, piše Index, za koji su se oglasili iz Jadrolinije. 

- Na trajektu Lošinjanka danas je došlo do tehničke poteškoće na rampi prilikom pristajanja u šibensku luku. Svi putnici su sigurno iskrcani, dok su vozila privremeno ostala na brodu. Na terenu su odmah angažirani električari i dizalica te se kvar otklanja. Očekujemo da će kvar uskoro biti otklonjen te se ispričavamo putnicima na neugodnostima - poručili su.

