Pokvarila se rampa na trajektu u Šibeniku, auti ne mogu van, a putnici su preskakali na rivu

Trajekt na liniji Šibenik-Kaprije-Žirje zapeo je ponedjeljak popodne u šibenskoj luci jer se rampa nije mogla spustiti do kraja, a vozila neće moći s trajekta sve dok serviseri ne poprav e rampu.

-Preskakali smo s trajekta na rivu, auti su nam na trajektu, a mi šetamo po Šibeniku. Najmanje do 18.30, a ne znamo puno, samo se nadamo - kazala je čitateljica za Šibenik.in.

Putnike pješake puštali su na nužni izlaz, a radnici Jadrolinije ostalima su poručili da mogu prošetati gradom, dok se kvar ne riješi, piše Index, za koji su se oglasili iz Jadrolinije.

- Na trajektu Lošinjanka danas je došlo do tehničke poteškoće na rampi prilikom pristajanja u šibensku luku. Svi putnici su sigurno iskrcani, dok su vozila privremeno ostala na brodu. Na terenu su odmah angažirani električari i dizalica te se kvar otklanja. Očekujemo da će kvar uskoro biti otklonjen te se ispričavamo putnicima na neugodnostima - poručili su.