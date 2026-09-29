Pola srednjoškolaca ne zna tko je Plenković: Država mora više poticati učenje o politici

Trećina osamnaestogodišnjaka u Hrvatskoj nema problema s usklikom ZDS, svaki četvrti ne zna što je Ustav, gotovo polovica ne želi da im je bliski prijatelj homoseksualne orijentacije, niti imaju interes za politiku...

To su rezultati novog istraživanja o političkoj pismenosti mladih Instituta za društvena istraživanja, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te Centra za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci. Ovo je četvrti ciklus istraživanja koje se provodi od školske godine 2009./2010. Provedeno je među učenicima završnih razreda strukovnih škola i gimnazija iz 75 nasumično odabranih razreda.

'Zastrašujući rezultati'

Ispitivanje u četiri područja pokazalo je da su osamnaestogodišnjaci u Hrvatskoj slabo zainteresirani za politiku, ali nemaju ni znanja. Tek polovica ih zna da je predsjednik države vrhovni vojni zapovjednik oružanih snaga, a otprilike toliko ih zna da je Andrej Plenković predsjednik Vlade, jedva nešto više od polovice učenika zna da je Hrvatska parlamentarna demokracija.

- Političku kompetenciju ne čini samo znanje, ali to je neki minimum od kojeg se kreće da bismo poznavali institucije vlasti, da bismo mogli razumjeti kako funkcioniraju, da bismo mogli djelovati u svome društvu i kakve su nam mogućnosti kao građanima. I zato frapira koliko malo temeljnog znanja imaju učenici. Pola učenika ne zna tko nam je premijer. Iz perspektive organizacije koja se bavi građanskim pravima, ovi rezultati su zastrašujući. Društvo šalje poruku i edukativnim programima, dakle onim što i kako se uči u školi, da politika nije bitna - kaže za 24sata Lucija Dumančić, koordinatorica za razvoj i provedbu Gongovih programa namijenjenih razvoju građanske pismenosti.

Vladajućima odgovara da se ne postavljaju pitanja

Aktualna društvena klima odražava se i na mlade. Većina ih se pronalazi na političkom centru, ali radije naginju udesno nego ulijevo, posebno učenici strukovnih škola. Oko polovice se smatra vjernicima koji ne dovode u pitanje učenja svoje religije. Za čak 20 posto povećao se broj mladih kojima homoseksualnost nije prihvatljiva. Usklik ZDS potpuno je normaliziran, ušao je u mainstream. Samo 18,4 posto učenika podržava zabranu, a trećina ih je neutralna oko tog pitanja. Na portalima se informira tek 9,1 posto učenika, a na YouTubeu nešto manje od 14 posto. No ključan je problem pasivnost koju pokazuju. Politika zanima tek 27,2 posto učenika, dok ih 18,7 posto uopće ne zanima.

Među mladima se osjeća i velika polarizacija potaknuta društvenim mrežama, informacijskim "mjehurima", u kojima do njih dolaze samo informacije i poruke koje su im prihvatljive. Sami se politički uglavnom ne žele angažirati, čak ni izaći na prosvjed kao jedan od najpoznatijih modela političke participacije. Zašto im društvo šalje poruku da politika nije važna?

- Zato što je u ovakvoj političkoj garnituri dobro imati građane koji ne sudjeluju, ne propituju, koji malo znaju i nisu zainteresirani. To je oportuno jer se onda neće angažirati, neće tražiti odgovore - ističe Lucija Dumančić.

Trogodišnji smjerovi bez Politike i gospodarstva

Na nedostatak edukacije iz područja političkih kompetencija, kao i građanskog odgoja, već dugo upozoravaju mnoge udruge civilnog društva, ali i nastavnici. To se posebno odnosi na učenike strukovnih škola, kojih je u Hrvatskoj 70 posto. Situacija je pogoršana uvođenjem modularne nastave, kojom je iz obrazovanja učenika trogodišnjih škola izbačena Politika i gospodarstvo, a ni drugih humanističkih predmeta nemaju ni približno kao gimnazijalci.

- Učenici gimnazija imaju i više povijesti, sociologije, filozofije, pa onda i taj međupredmetni građanski odgoj se kroz te druge predmete može obrađivati. No u trogodišnjim školama to se moglo samo kroz PiG. Sad je teško vjerovati da će na nekome mehatroničkom smjeru razgovarati o demokraciji, toleranciji, nenasilju i takvim temama - upozorava Dumančić te nastavlja:

- No politika to ne vidi kao problem, ne ide se za tim da se smanji taj jaz nego se novom reformom strukovnog obrazovanja PiG potpuno miče iz trogodišnjih programa. Bit će zanimljivo vidjeti sljedeće istraživanje jer ćemo tad imati 25% učenika srednjih škola koji će proći ovakvo istraživanje a da neće uopće imati PiG. Bilo bi za očekivati da se napravi analiza treba li mijenjati način rada, metodologija ili nešto. A ne da se radi ovako radikalan pristup, gdje će se učenike strukovnih škola potpuno odmaknuti od tih sadržaja.

Ministar bi morao jasno i glasno reći

Isto tako, sve je veći trend roditelja koji otvoreno zahtijevaju da im djeca u školama ne uče o određenim temama: Tu je slučaj u kojem su roditelji zabranili izlet u Kumrovec, ili nisu zadovoljni ako se obrađuju "kontroverzne" teme poput jednakosti rodnih manjina i slično.

- Mi nemamo ministra koji kaže: 'To su naše vrijednosti, države u kojoj živimo', i koji će reći: 'Naša djeca će učiti o rodnoj ravnopravnosti jer je to nama u Ustavu'. Ne, nego će prevladati glasne manjine koje će reći da su to feminističke i rodne propagande i slično. Kod nadležnog ministarstva ostavlja se previše toga na izbor, kao da sa stvaranjem RH kao demokratske parlamentarne države nismo stvorili konsenzus kako želimo da nam ta država izgleda - kaže Lucija Dumančić.

To je dovelo i do problema na koji je upozorilo i drugo istraživanje IDI-ja, a to je da se nastavnici jednostavno povlače kad su u pitanju "kontroverzne" teme, kako bi izbjegli sukobe s roditeljima.

- Moj sin je u drugom razredu srednje strukovne škole. Iz predmeta Politika i gospodarstvo uče riječi himne. Izuzetno sam razočarana. Pa to su učili u trećem razredu osnovne. Zar ne bi trebali učiti ozbiljnije stvari - govori nam majka jednog zagrebačkog učenika.

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Bez 'kontroverznih' tema

Lucija Dumančić to potvrđuje. Kad se radi o obradi međupredmetnih tema iz građanskog odgoja, nastavnici se uglavnom bave temama okoliša, koje su trenutno aktualne, a nisu ideološki problematične. Tek manji dio učenika prolazi projekt Škola i zajednica, kroz koji se bavi projektnim rješavanjem problema u zajednici.

- Nažalost, mnogobrojne teme zadobile su predznak kontroverznih. Učitelji i nastavnici, iako vide potrebu da brojne teme s učenicima obrađuju, često se povlače jer im razgovor o inkluziji, nediskriminaciji i toleranciji na vrata dovodi roditelje koji to smatraju nekim nepoželjnim preodgojem - kaže, no ističe kako nije problem u školama nego upravo u politici koja ne daje zaleđinu školama i nastavnicima da obrađuju te važne teme.

Jer upravo učenici koji dobivaju najmanje znanja o politici, građanskim temama, vlastitoj participaciji, prvi će izaći na tržište rada, ući u "odrasli" život, gdje će im takva znanja biti ključna i za ostvarivanje vlastitih prava.

A država uporno zanemaruje taj problem.