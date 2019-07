Polančec: Vodim hotel, fali mi ljudi pa moram sve sam raditi

Ujutro su me nazvali sa suda. Rekao sam im da sam im poslao mail. Odgovorili su mi da ga nisu vidjeli. Otišao sam u nabavu i mobitel ostavio u autu. Kad sam se vratio vidio sam dva-tri propuštena poziva. Zvao sam nazad no nitko se nije javljao. Zatim sam zvao centralu Županijskog suda u Zagrebu i tražio da me prespoje no ni tada se nitko nije javio.

Od početka godine dobio sam između pet i 10 poziva za svjedočenjem u ovom postupku da bi mi svaki put rekli kako se odgađa. Posljednji put su mi rekli da bi trebao svjedočiti 2. srpnja no da najvjerojatnije te rasprave neće biti da bi mi kasnije zakazali novi termin na koji sam pristao doći - rekao nam je Damir Polančec.

- Imam ja i svoje planove. Imam pun hotel gostiju i kao i svi u turizmu imam problema s manjkom ljudi. Neki su mi otišli, drugi, koji su mi trebali doći, nisu mogli. Moram raditi sve - rekao nam je Damir Polančec, vlasnik i direktor hotela 'Barba' u Starigrad Paklenici kako nije mogao odgoditi poslovne obaveze.

Dodaje kako se uvijek do sada odazivao na sudske pozive i sada, kad jednom zbog objektivnih razloga nije mogao doći, daje se nalog policiji da ga privede.

- Vrlo rado ću se odazvati svjedočiti kad god bude trebalo - zaključio je Polančec koji bi na sudu trebao svjedočiti 19. rujna.