Hladna fronta Filomena stigla je u četvrtak popodne i u Dalmatinsku zagoru pa je sitni snijeg počeo padati i u zaleđu Splita, ali se zasad ne zadržava na tlu.

Kako se doznaje od ljudi koji ondje žive, sitni snijeg počeo je padati oko 14,30 sati u mnogim gradovima i mjestima Dalmatinske zagore, ali se zasad ne zadržava na tlu.

Snijeg pada u Dugopolju, na Klisu, u Sinju, Drnišu, Imotskom, Zelovu, Zadvarju, Šestanovcu, Vrgorcu te u Metkoviću.

Temperatura se kreće od jednog do četiri stupnja, a očekuje se da će večeras pasti ispod ništice.

Meteorolozi najavljuju slab snijeg, to jest da ga neće puno napadati, a uz obalu najavljuju kišu, ponegdje susnježicu. U subotu će bura biti jača, na mahove će imati olujne udare, a oslabjet će u nedjelju.

​Sve žurne službe grada Splita pozivaju građane da prije vikenda, zbog niskih temperatura, zaštite vodomjere, vodovodne instalacije, hidrantske priključke i slavine koji su izloženi hladnoći, ​pogotovo one izvan kuća ili u vikendicama​, garaž​ama ​i ​konob​ama koje se ne griju.

Osim toga, starije i osjetljivije građane pozivaju d​a se ​bez potrebe ​ne izlažu niskim temperaturama​, a one koji znaju da je nekim starijim i nemoćnim osobama te beskućnicima potrebna pomoć da to jave mjerodavnim službama, Crvenom križu i Udruzi "MoSt".