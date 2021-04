Član Znanstvenog savjeta, Ozren Polašek u gostovanju na N1 Televiziji komentirao je trenutnu situaciju s korona virusom i cijepljenjem u Hrvatskoj.

Polašek je kazao kako u zadnjim tjednima svjedočimo porastu broja zaraženih te komentirao mogućnost pooštrenja mjera nakon blagdana.

- Zbog blagdana sustav testiranja radi manjim kapacitetom, ali zadnjih tjedana vidimo porast koji nismo priželjkivali. Vidi se i u porastu broja zaraženih, hospitaliziranih, a broj ljudi na respiratoru se udvostručio pa situacija nije baš povoljna - rekao je Ozren Polašek.

- Sve smo molili za prošle blagdane da ih proslave bez bližnjih, sad su svi pohrlili obiteljima, i ja sam u Virovitici, svi smo iskoristili priliku, vidjet ćemo što će se dogoditi. Ne smijemo zanemariti situaciju i mislim da ćemo morati nakon blagdana razmisliti da sezonu dočekamo u što boljoj situaciji - dodao je Polašek.

Na pitanje znači li to da će se ići u postrožavanje mjera, Polašek je odgovorio:

- Ovisit će o tome hoće li se nakon blagdana nastaviti ovakva dinamika porasta, onda će sve opcije biti na raspolaganju. Nažalost, pitanje je vremena što ćemo prije, cijepiti dobar dio populacije ili pokušati s lokalnim mjerama. Sad su veće razlike među županijama i zato su ove lokalne odluke stvarno bile dobar smjer borbe s epidemijom - poručio je Polašek.

Ponovno zatvaranje škola nosi nove probleme

Polašek je kazao i kako je novo zatvaranje škola nužno, ali i problematično, jer nosi niz drugih problema poput sve učestalijih psiholoških problema koji se javljaju kod učenika.

- Nijedna takva odluka nije jednostavna. Nadali smo se kraćem trećem valu, vidjet ćemo nakon blagdana. Ide se u klinička ispitivanja cjepiva za djecu, možda uskoro više neće biti pitanja što sa školama - rekao je.

Naglasio je da nema sumnje da smo u trećem valu 'jer je rast zaraženih oko 20 do 40 posto tjedno'.

- U dva tjedna smo udvostručili broj hospitaliziranih i na respiratoru. Sad je samo pitanje s koliko blagim mjerama možemo završiti i suzbiti ovaj val jer svi smo vidjeli koja je cijena lockdowna i oštrih mjera. Poanta je naći granicu. Projekcije pokazuju rast zaraženih za predstojeće razdoblje. Nadamo se da će možda doći do poboljšanja s toplijim vremenom, ali ne smijemo na tome temeljiti strategiju borbe protiv pandemije - kazao je Polašek.

Cijepljenje kao jedini izlaz

Polašek se u gostovanju u emisiji osvrnuo i na plan cijepljenja u Hrvatskoj nadajući se da će se do kraja lipnja cijepiti 50% populacije.

- Imamo širenje novog soja koji ima veću sklonost za manje dobne skupine. Nažalost, paralelno s tim događat će se teži slučajevi s bržim napretkom kliničke slike, što je već primijećeno, tako da se upozorava da ovo nije nešto trivijalno. Dolazi veća pošiljka cjepiva, nadam se da ćemo doći u situaciju da krenemo u masovnije cijepljenje - rekao je Polašek.

Komentirao je i kampanju cijepljenja u Srbiji i loš odaziv građana u toj zemlji.

- To je tužna priča. Ako već postoji sredstvo da se možemo riješiti epidemije, onda radimo grešku s ovim. Žalosti me situacija u kojoj postoji cjepivo, a ljudi se ne žele cijepiti. Sigurno će se to dogoditi i kod nas u nekoj mjeri iako je situacija bolja, ali veliki je zahvat cijepiti tako velik dio populacije. To je jedini način kako možemo van iz ovoga - zaključio je Polašek.