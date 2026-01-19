Obavijesti

News

Komentari 1
USTRAJE U ŽALBI

Policajac koji je ubio studenticu Mihaelu u Osijeku uoči nove odluke suda: 'Bilo je slučajno'

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
Policajac koji je ubio studenticu Mihaelu u Osijeku uoči nove odluke suda: 'Bilo je slučajno'
3
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL/Privatni album

Zločin se dogodio u rujnu 2023. u njegovu stanu u Osijeku, a Smažil od početka tvrdi da nije imao namjeru ubiti djevojku. U žalbi ustraje, tvrdi da je hitac ispaljen slučajno

Admiral

Visoki kazneni sud ovoga će tjedna odlučivati o žalbama na presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu nepravomoćno osuđenom na 18 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Zločin se dogodio u rujnu 2023. u njegovu stanu u Osijeku, a Smažil od početka tvrdi da nije imao namjeru ubiti djevojku. U žalbi ustraje, tvrdi da je hitac ispaljen slučajno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora 04:15
Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Video: 24sata/pixsell

Dok Smažil, kako doznaje Index.hr, u svojoj žalbi ustraje na tvrdnji da se radilo o nesretnom slučaju i traži prekvalifikaciju djela u prouzročenje smrti iz nehaja, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku smatra da je izrečena kazna preblaga.

Tužiteljstvo stoga traži da Visoki kazneni sud Smažilu izrekne strožu sankciju. Sjednica žalbenog vijeća, kao i cijeli prvostupanjski postupak, bit će zatvorena za javnost radi zaštite dostojanstva i privatnosti obitelji žrtve.

ZAUSTAVIMO FEMICID Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'
Tuga tri obitelji ubijenih žena: 'Naših kćeri više nema, zato vas molimo - spasite druge žene...'

Županijski sud u Osijeku u ožujku je Smažilovu obranu ocijenio nelogičnom i kontradiktornom. Utvrđeno je da je mijenjao iskaz; prvo je tvrdio da se Mihaela sama upucala, da bi kasnije rekao kako je pištolj slučajno opalio.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora
Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sudsko vijeće zaključilo je da je djelovao s izravnom namjerom, temeljeći odluku na iskazima svjedoka koji su potvrdili Smažilovo posesivno ponašanje, ali i na materijalnim dokazima.

MUČAN SLUČAJ U OSIJEKU Od samoubojstva do ubojstva s namjerom: Što su govorili u policiji o smrti Mihaele Berak
Od samoubojstva do ubojstva s namjerom: Što su govorili u policiji o smrti Mihaele Berak

Balističari su utvrdili da je hitac ispaljen s udaljenosti od svega 30 centimetara, a činjenica da je nakon pucnja ostao smiren, mijenjao spremnike i premještao stvari po stanu za sud nije bila odlika osobe u šoku. To što je obučen za rukovanje oružjem dodatno je potkopalo njegovu obranu o slučajnosti, unatoč tome što je u trenutku zločina imao 0,63 promila alkohola u krvi, ali je bio ubrojiv.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora
Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nakon izricanja prvostupanjske presude, majka ubijene Jadranka Berak istaknula je kako im Smažil nikada nije izrazio kajanje.

KOMENTIRA BOJANA MRVOŠ Koliko još ubojstava treba da se zabrinemo za psihu mladih?
Koliko još ubojstava treba da se zabrinemo za psihu mladih?

​- Znamo samo da naše dijete nije samo sebe ubilo i nije to sve bilo što se na početku pričalo. To nam je strašno, poražavajuće - rekla je. Otac Ivica Berak dodao je kako im kćer ništa ne može vratiti, a na Smažilovo ponašanje nakon zločina gleda kao na jasan znak odsutnosti kajanja.

​- Kako se ponašao poslije zločina, vjerojatno se ne kaje. Sada može pričati što hoće - zaključio je otac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'
BANKA HUMANOG MLIJEKA

Zagrepčanka Marija daruje mlijeko za spas beba: 'Radim to za one koje nisu uz svoje mame'

Jedna doza mlijeka, za koju meni treba svega pet do deset minuta, nekoj bebi osigurava obrok - ispričala je Marija. Voditeljica banke humanog mlijeka dr. Jurjana Novoselac kaže da im uvijek dobro dođu nove zalihe.
Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?
ZANIMLJIVO SVJEDOČENJE

Nastavak suđenja Mamićima: Stiže čovjek koji je sve priznao! Zdravko tražio da se sve snima?

Zdravku i Zoranu te Damiru Vrbanoviću na Županijskom sudu u Osijeku traje suđenje za izvlačenje novca iz Dinama...
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
SUDAR BRZIH VLAKOVA

Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026