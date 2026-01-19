Policajac koji je ubio studenticu Mihaelu u Osijeku uoči nove odluke suda: 'Bilo je slučajno'

Visoki kazneni sud ovoga će tjedna odlučivati o žalbama na presudu Marku Smažilu, bivšem policajcu nepravomoćno osuđenom na 18 godina zatvora zbog ubojstva 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Zločin se dogodio u rujnu 2023. u njegovu stanu u Osijeku, a Smažil od početka tvrdi da nije imao namjeru ubiti djevojku. U žalbi ustraje, tvrdi da je hitac ispaljen slučajno.

Dok Smažil, kako doznaje Index.hr, u svojoj žalbi ustraje na tvrdnji da se radilo o nesretnom slučaju i traži prekvalifikaciju djela u prouzročenje smrti iz nehaja, Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku smatra da je izrečena kazna preblaga.

Tužiteljstvo stoga traži da Visoki kazneni sud Smažilu izrekne strožu sankciju. Sjednica žalbenog vijeća, kao i cijeli prvostupanjski postupak, bit će zatvorena za javnost radi zaštite dostojanstva i privatnosti obitelji žrtve.

Županijski sud u Osijeku u ožujku je Smažilovu obranu ocijenio nelogičnom i kontradiktornom. Utvrđeno je da je mijenjao iskaz; prvo je tvrdio da se Mihaela sama upucala, da bi kasnije rekao kako je pištolj slučajno opalio.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Sudsko vijeće zaključilo je da je djelovao s izravnom namjerom, temeljeći odluku na iskazima svjedoka koji su potvrdili Smažilovo posesivno ponašanje, ali i na materijalnim dokazima.

Balističari su utvrdili da je hitac ispaljen s udaljenosti od svega 30 centimetara, a činjenica da je nakon pucnja ostao smiren, mijenjao spremnike i premještao stvari po stanu za sud nije bila odlika osobe u šoku. To što je obučen za rukovanje oružjem dodatno je potkopalo njegovu obranu o slučajnosti, unatoč tome što je u trenutku zločina imao 0,63 promila alkohola u krvi, ali je bio ubrojiv.

Osijek: Policajac koji je ubio Mihaelu Berak proglašen krivim, dobio 18 godina zatvora | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Nakon izricanja prvostupanjske presude, majka ubijene Jadranka Berak istaknula je kako im Smažil nikada nije izrazio kajanje.

​- Znamo samo da naše dijete nije samo sebe ubilo i nije to sve bilo što se na početku pričalo. To nam je strašno, poražavajuće - rekla je. Otac Ivica Berak dodao je kako im kćer ništa ne može vratiti, a na Smažilovo ponašanje nakon zločina gleda kao na jasan znak odsutnosti kajanja.

​- Kako se ponašao poslije zločina, vjerojatno se ne kaje. Sada može pričati što hoće - zaključio je otac.