Policajac opljačkao pokojnika, udovica u šoku: 'To je tužno...'

Policajac (43) je prilikom službenog očevida u Crikvenici otuđio nekoliko predmeta u vrijednosti od oko 2500 kuna. Naime, policajac je stigao na očevid te opljačkao muškarca (46) koji je poginuo tijekom radova na vikendici u Triblju. Nakon što je policija dovršila istragu nad svojim kolegom, osumnjičeni policajac prijavljen je zbog sumnje kaznenog djela krađe mjerodavnom državnom odvjetništvu te će biti udaljen iz službe.

Krađu je primijetila žena (44) pokojnika. Nekoliko dana nakon što je ostala bez supruga primijetila je da među suprugovim stvarima nedostaju službeni mobitel i ručni sat, piše Večernji List. A, onda je doživjela novi šok kada je doznala da joj je supruga opljačkao policajac koji je bio na očevidu.

– Povrijeđena sam, ali se ne mislim dalje motati po sudovima. Želim samo da kao obitelj dobijemo natrag te stvari i ništa više. Malo je tužno da čovjeka, i to mrtvog, opljačka službena osoba kojoj bismo trebali vjerovati. Znam da nisu svi takvi jer su upravo policajci otkrili tko je to učinio – rekla je udovica.

- Stvari su pronađene, ali mi još nisu vraćene. Nije to neka vrijednost, ali su uspomene. Zaboljelo me je i što po medijima, koji su prenijeli događaj, nije nigdje napisano da je opljačkan mrtav čovjek. To je najtužnije - ispričala je žena za Večernji List.